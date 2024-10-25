Россияне ужесточили обстрелы еще одной области Украины: как там выживают люди (фото, видео)

Россияне усиливают обстрел правобережной Херсонщины. Каждый день увеличивается количество обстрелянных населенных пунктов и разрушенных домов. Террористы из дронов бьют по людям на улице и автомобилям. По домам – из артиллерии, танков и минометов. Ежедневно — по несколько десятков разрушенных домов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Ваниной.

Утро в Херсоне началось с обстрела. Россияне из артиллерии накрыли центр города. Один из снарядов попал в дом. Ранены два человека.

"Я на диване спал, чудом остался, а жена была на кухне", – рассказывает пострадавший.

Потерпевшая жительница Херсона говорит — в это время мыла посуду.

Женщина, пострадавшая из-за российских обстрелов

"Я стояла там, на меня все навалилось, не смогла подняться, начало все лететь. Видите, все перебито. Вот синяк, видите, и вот. Оно же на меня падало", — рассказывает жительница Херсона.

У мужа — контузия, у жены — осколочные ранения. От госпитализации они отказались. Надо ведь разбирать завалы, искать, что уцелело. Это уже второй "прилет" сюда, говорят люди. Большинство соседей уехало. И они тоже собирали вещи.

Кроме Херсона, в эти сутки россияне обстреляли еще 25 населенных пунктов. Уже четыре дня подряд враг лупит по Белозерскому району, разрушает Чернобаевку.

Последствия обстрела Херсона

Коммунальщики латают окна и крыши. Кто-то останется жить дальше, кто-то – залатает окна и уедет. Россияне атакуют область дронами, бьют артиллерией. Каждый день есть раненые. Поврежденные дома и квартиры считают десятками. Обстреливают с юга и востока оккупированного левобережья.

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