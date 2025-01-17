Россияне усилили штурмы Часового Яра: воины ВСУ рассказали, что там действительно происходит

Оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр, бросая в бой пехоту. Большой угрозой на этом направлении остаются КАБы. Что говорят украинские военные?

Оккупанты усилили штурмы Часового Яра в Донецкой области. Задействуют многие пехоты, и КАБы, разрушая и дома и укрытия. Бои идут за каждый дом. Стволы нашей артиллерии прегреваются от количества выстрелов, чтобы остановить движение штурмовых групп. Однако враг не учитывает потери и даже в полный рост сует на наших защитников.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Иван – бывший тренер по футболу ФК "Рух" во Львове, а теперь командир гаубицы. Его пушка работает в окрестностях Часового Яра.

"Работаем сейчас в направлении Часового Яра. Отбиваем атаки, потому что активно продвигаются, прорываются. Обороняемся", — говорит "Гром", военнослужащий ВСУ 24 ОМБР.

"Гром"

Весь расчет гаубицы-добровольцы с 2022 года. Сергей до вторжения работал в Германии. Теперь наводчик орудия. От его наведения зависит поражение врага.

"Работал в Германии. Имел нормальную работу. По первому звонку вернулся домой. Все дети здесь, как я мог остаться, как мог так сделать", - говорит военный.

155-мм калибром пушки разбивают одну волну за другой вражеской пехоты в Часовом Яру. Пушка не замолкает ни на минуту, потому что на кону жизнь побратимов.

"Уставший, но ты знаешь что должен отработать, потому что если отработаешь не вовремя то будут большие потери у нас в пехоте", - говорит „Маленький“, военнослужащий ВСУ 24 ОМБР.

Враг не считается с потерями. Подкрепленный резервами пытается наступать и не сбавлять темпы продвижения. Город обходят с севера и суют в лоб углубляясь в городскую многоэтажную застройку.

Украинские военные

"В течение месяца враг накапливал наступательный потенциал. Против нас стоит 98 дивизия ВДВ - видим по перехватам и по работе, что усиливаются отдельными штурмовыми батальонами. На 4 год войны находятся добровольческие штурмовые батальоны. И это не просто какие-то мобилизованные - они идут убивать и зарабатывать деньги и обратно не возвращаются. Противник сует и противника много воюем со значительно превосходящими силами противника", - говорит представитель пресс-службы 24 ОМБР Иван Петричак.

Российские штурмовики пытаются закрепляться. Враг преобладает численно но наибольшее преимущество это в воздухе. КАБы разрушают город и наши укрепления разбивая все в окрестностях. Наша артиллерия для оккупантов цель номер один. Поэтому ежесуточно десятки пусков.

"КАБы - это самое критическое, что есть. КАБы забрасываются прицельно это - основная разрушительная сила оккупантов они не выбирают цель атакуя КАБами, это может быть это может быть и машина и квадрат", - говорит Иван Петричак.

Из-за большой интенсивности вражеской пехоты пушкари даже не имеют времени на перекур. К физическим нагрузкам привыкли, а вот к смертям собратьев привыкнуть никто не может, как и к моральной усталости.

"Ребята психологически истощены, морально готовы. Они выполняют работу без рвения, на автомате, им надо отдохнуть", - говорит „Гром“.

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Напомним, российские войска пытаются продвигаться на Торецком направлении. Тактика врага там неизменна – артиллерийские обстрелы, штурмовые действия и минирование.

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