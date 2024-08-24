"Россияне устали от войны": эксперт рассказала, как на настроения в РФ повлияла Курская операция

Политический аналитик ответила, готовы ли россияне "идти с вилами на Кремль".
Россияне устали от войны, но на улицы никто не пойдет.
Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.
“Есть общая тенденция к усталости от войны, конечно. И Курская операция усугубляет эту усталость и заставляет задуматься над тем, что нужно договариваться здесь и сейчас. Другое дело – что после этого. Готовы ли люди выходить на улицы или идти с вилами на Кремль – вот вопрос. Ну если, например, какое-то подразделение, тысяч 10 хотя бы, пошло завтра на Кремль, я уверена, что многие бы к нему присоединились”, — считает аналитика.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНА!” Интервью, от которого мурашки по коже!
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