Россияне устроили экоцид на реках Сейм и Десна: чем обернется эта катастрофа

Вода улучшилась, а вот реки, вероятно, придется зарыбливать. Полмиллиарда гривен — именно во столько оценили экологи ущерб окружающей среде, с тех пор как россияне летом устроили экоцид на реках Сейм и Десна.

Чем обернется эта катастрофа в будущем и что показали исследования воды, рассказала корреспондентка ТСН Валентина Доброта.

Здесь все крутится и мигает несколько суток, пока его обработает компьютер, затем его оператор внесет в соответствующую программу, а затем программа сама сформирует протокол.

Скриншот с видео ТСН

С литра набранной в реке воды проверяют не больше 20 граммов. Александр Шевченко говорит: сначала воду фильтруют, потом улетучивают и уже готовый концентрат анализируют.

Руководитель лаборатории рассказывает о результатах проверки воды на органику из Десны и Сейма. В середине августа в Сейме, берущем начало в России, вода стала черного цвета, а рыба массово погибала. Через несколько недель мор рыбы перекинулся и на Десну, в которую впадает Сейм. Кислорода рыбе не хватило из-за органических сбросов с сахарного завода в российском поселке Теткино, граничащем с Украиной. Тогда в двух областях, Сумщине и Черниговщине, в общей сложности собрали ориентировочно 40 тонн дохлой рыбы.

“Ситуация не очень приятна даже сейчас. По руслу сейма почти вся рыба погибла. Но на сегодняшний день мы уже видим, что есть некоторые восстановления, в Десне уже не фиксируется снижение ихтиофауны видового состава или количественного состава, а что касается Сейма – количественный и качественный состав рыбы обеднен”, – говорит Сергей Афанасьев, директор Института гидробиологии.

Скриншот с видео ТСН

В Сейме до катастрофы, по данным ученых, было 20 видов рыбы. Теперь фиксируют 12. В Десне самая большая проблема с краснокнижной стерлядью. Баланс в реках, говорит Сергей Афанасьев, должен восстановиться через несколько лет. Но с редкой рыбой так скоро не будет.

"На мой взгляд, лучше всего восстановить и охранять известные нерестилища стерляди в десне для того, чтобы природный нерест восстановил популяцию, хотя я не исключаю зарыбления, но к этому нужно подходить взвешенно", — говорит Сергей Афанасьев, директор Института гидробиологии.

В Украине это первый случай массового моря рыбы. Загрязненная вода тогда только по Десне растянулась почти на две с половиной сотни километров. В реках было запрещено купаться, вылавливать рыбу и поить скот.

"В следующем сезоне, я думаю, что уже не будет такой ситуации, то есть можно будет и купаться, потому что это органическое было загрязнение, оно выпало на дно рек и будет фактически естественным путем устранено", — говорит Дмитрий Заруба, первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции. Украины.

Скриншот с видео ТСН

В то же время, в реках на севере и северо-востоке фиксируют изменения не только в органических исследованиях. В воде возросло содержание металлов — никеля, хрома и кобальта.

“Я думаю, все это последствия ракетных атак, дронов и тому подобное. Все-таки это сыпется в почву, все попадает в водный объект. Все это рано или поздно будет в почве, будет в лесу, оно будет в воде», – говорит Александр Шевченко, начальник лаборатории мониторинга в воде северного региона.

Допустимые нормы не превышают, но до начала полномасштабного вторжения, говорит Александр Шевченко, тяжелых металлов в реках вообще не было. Теперь из-за войны наблюдения воды в приоритете не только из Десны и Сейма.

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