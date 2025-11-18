Россияне устроили "охоту" на съемочную группу ТСН в Орехове: шокирующие подробности

Орехов / © ТСН

Россияне обстреливают город Орехов в Запорожье авиабомбами артиллерией и роями дронов.

Улицы Орехова усеяны обломками от снарядов. И в последнее время почти безлюдны. Потому что каждый, кто решится выйти из укрытия, становится мишенью для российских FPV-дронов и «Молний». Несмотря на это, в городе остаются почти 700 жителей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Какова ситуация в Орехове

Орехов когда-то был цветущим городом, сейчас россияне его уничтожают. Центр города разрушен. За несколько часов до заезда ТСН россияне сбросили сюда авиабомбы. Одна ударила в дорогу возле ЦНАПа.

Однако артиллерия и КАБы — не единственная угроза. Прогулка по этому городу может стоить жизни. В Орехове становится все опаснее. Днем по улицам вражеские FPV-дроны охотятся на гражданских.

За последний месяц дроновых атак стало больше в десятки раз. Поэтому днем, говорят местные, стараются лишний раз из укрытий не выходить.

Анатолий говорит, у россиян охота на гражданских — уже привычное дело. На днях атаковали работников облэнерго.

По опустевшим улицам блуждает много животных. От голодной смерти четвероногих спасают пенсионеры, которые не хотят покидать опасный город.

Возле железнодорожного вокзала одни руины, разбитый элеватор, разбитые пути. Рядом с вокзалом — остатки кассетной авиабомбы. Вокруг нее — неразорвавшиеся осколочные шарики, практически незаметные в траве. Чтобы не подвергать местных опасности, военные уничтожают их на месте.

Как россияне устроили «охоту» на съемочную группу ТСН

«10 минут на открытой местности и нас замечает российский дрон-разведчик, поэтому быстро прячемся в здание вокзала. Настоящую охоту россияне открыли и на нашу команду. Несколько часов мы не могли выйти из здания из-за вражеских FPV. Перебежками мы добрались до разбитой местной больницы. Уцелевший корпус здания послужил нам укрытием. Далее быстро добрались до центра и нашей машины. Уже в безопасном месте военные объяснили, все риски, которые мы пережили», — говорит корреспондент ТСН.

«Дроны летали очень низко, дроны переходили в режим ждунов, когда поднимался очередной корректировщик. Эти 2-3 часа — на самом деле то, что испытывают наши бойцы ежедневно», — говорит пресс-офицер 65 ОМБР Сергей Скибчик.

Ежедневные атаки фпс дронами — обыденность, в которой живут не только наши военные, но и гражданские. Из-за засилья вражеских БпЛА значительно расширилась зона опасности. Поэтому воины прежде всего работают над усовершенствованием техники. И нуждаются в нашей поддержке.

В Орехове, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью, до сих пор остается почти 700 гражданских. А наша съемочная группа, вероятно, стала последней, кому позволили побывать в отдаленных районах разбитого города.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАСТОЯЩАЯ ОХОТА РОССИЯНЕ ОТКРЫЛИ НА Съемочную группу ТСН в ОРИХОВЕ