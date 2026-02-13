Россияне устроили "сафари" на людей: местные рассказали о жуткой тактике оккупантов

Орехов, который уничтожает РФ / © ТСН

Реклама

Орехов ежедневно бомбардируют управляемыми авиабомбами (КАБами) и беспилотниками. Только недавно вражеская авиабомба убила 57-летнюю женщину. Город не узнать: всюду пожарища и «бетонные скелеты» многоэтажек. Кажется, что жизнь отсюда ушла навсегда, но это не так. В аду прифронтового Орехова до сих пор остаются сотни людей, на которых оккупанты устроили настоящую охоту.

Подробности — в репортаже корреспондента ТСН Юрия Гелеты.

Город пустых улиц и вражеских дронов

Когда-то на центральной площади Орехова давали концерты, сегодня же здесь — сплошная пустота, изуродованный асфальт и разбитые вдребезги дома. Жизнь жителей, которые решили остаться, теперь напоминает смертельную игру. Оккупанты используют дроны, чтобы охотиться на любого, кто появляется на открытой местности.

Реклама

«Как-то летел за мной. Я за дерево — он над деревом. Я выиграла», — говорит местная жительница.

В этом «сафари» на гражданских цена проигрыша — жизнь. Оккупанты убивают всех, кого видят на пустых улицах. Поэтому люди выходят из своих укрытий преимущественно в туман или при плохой видимости, когда беспилотникам труднее работать.

Сколько людей остается в Орехове

Несмотря на то, что фронт в считанных километрах, а город буквально стирают с лица земли, часть громады отказывается эвакуироваться.

«В городе остается 700 человек, а в громаде до 900 — это два населенных пункта. За годы войны погибло 80 местных и более 300 ранены. Только за 2025 год погибло двое коммунальщиков», — говорит Николай Виниченко, городской голова Орехова.

Реклама

Жизнь вопреки аду

Причины, почему люди не уезжают, у каждого свои: старенькие родители, хозяйство или просто нежелание покидать родной дом.

Выживать помогают волонтеры и городские власти: завозят дрова, топливные брикеты и питьевую воду. Пока на окраинах не утихает канонада взрывов, коммунальщики, которые до сих пор остаются в Орехове, пытаются быстро убрать улицы, пока позволяет погода.

Орехов исчезает, но его жители продолжают держаться за свою землю, даже когда она превращается в пепелище.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 13 ФЕВРАЛЯ