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Категория
Эксклюзив ТСН
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Россияне устроили жуткую охоту на тракториста, который спасал родное село: шокирующая история Сергея Олексюка

В Высшетарасовке в результате атаки вражеского дрона погиб тракторист и народный сапер Сергей Олексюк, который спас село от 1000 беспилотников.

Автор публикации
Анастасия Невирна
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Сергей Олексюк с женой и детьми

Сергей Олексюк с женой и детьми / © ТСН

Он не держал в руках оружия, но более четырех лет спасал родную Высшетарасовку от ежедневной опасности. Этот населенный пункт в Днепропетровской области расположен на самом берегу Каховского водохранилища, в нескольких километрах от врага. С лета 2022 года он находится под постоянными обстрелами. Его житель Сергей Олексюк работал трактористом, однако взялся за разминирование вражеских дронов, которые не взорвались. Ему удалось обезвредить и передать нашим военным около тысячи беспилотников.

Как погиб народный сапер и почему односельчане инициируют представление его к государственной награде — в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Невирной.

Тракторист, который стал народным сапером

Сергею было 49 лет, у него была жена и два сына. Всю жизнь он работал трактористом, а с начала полномасштабного вторжения стал для односельчан еще и народным сапером — обезвреживал дроны.

Марина Петровская, и.о. старосты Высшетарасовки: «Где он только знал, где только он видел, как только поступала какая-то информация — все убиралось его руками. Думаю, он убрал с нашей земли около 1000 штук этого железа».

Родные, коллеги и благодарные односельчане, чтобы почтить память Сергея, собрались у аллеи памяти защитников Украины, ведь для них он — настоящий герой. Мужчина самостоятельно научился обезвреживать дроны, привозил их бойцам, и те отправляли их обратно на врага.

Николай Прокопенко, брат погибшего: «Он очень много общался с нашими военными: где-то чему-то научился, посмотрел, неоднократно выезжал с ними».

Кроме того, Сергей первым спешил на помощь односельчанам, в чьи дома попадали снаряды. А чтобы эвакуировать тела погибших, он ехал туда, куда другие не решались.

Николай Прокопенко, брат погибшего: «Не было такой хаты, которую бы разгромили, чтобы он не пришел на место разрушений, не перекрыл крышу, не помог. Его даже просить не нужно было».

Ангелина Кравцова, жительница Высшетарасовки: «Нашу бабушку убил вражеский дрон… Мы не знали, что делать, и тут как ниоткуда появился Сергей. Мы поехали на место трагедии — я, папа и он — забирать бабушку».

Жатва под обстрелом и охота на народного сапера

В этом году уборка урожая была чрезвычайно сложной, рассказывает коллега Сергея. Враг просто сжег гектары полей, охотился на технику и людей.

Сергей Бородкин, коллега погибшего: «Бывало так, что мы по пять-семь раз в день выпрыгивали из комбайнов, бегали, прятались в посадку. У нас там сгорел трактор… Сергей до последнего дня своей жизни занимался этим делом».

Земледельцы, помимо дороги, пристально следили еще и за детектором дронов. Часто пытались скосить участки, которые уже горели, чтобы остановить огонь. А когда находили беспилотник посреди пшеницы, уже по традиции звали Сергея.

Сергей Бородкин, коллега погибшего: «У нас даже уже сложилась такая традиция: кто-то на поле что-то находит, связи нет, приезжают и говорят: "Передайте Сергею Ивановичу, что нужно поехать и забрать"».

Враг уже пытался убить народного сапера — ранее попал в его машину, но тогда Сергей остался жив. А в середине октября оккупанты обстреляли мужчину, когда он работал в поле. Один беспилотник ударил по трактору и выгнал Сергея наружу, а другой — догнал его.

Сергей Бородкин, коллега погибшего: «Возле культиватора один… А он, я так думаю, просто не успел забежать в укрытие».

Село без защиты и ходатайство о государственной награде

Кто теперь будет спасать село от неразорвавшихся беспилотников — местные жители не знают, ведь соответствующие службы сюда почти не приезжают из-за опасности.

Елена Апросяненко, директор Высшетарасовского лицея: «Две недели назад на наше заведение упал дрон. Один дрон разорвался, другой остался целым… И этот дрон до сих пор так и лежит».

В Высшетарасовке сейчас совершенно невыносимые условия: нет света, газа, связи, а зима уже на носу. Несмотря на это, жители не забывают про Сергея и добиваются, чтобы его подвиг был признан на государственном уровне.

Марина Петровская, и.о. старосты Высшетарасовки: «Мы все же хотим инициировать его посмертное награждение государственной наградой. Возможно, это будет орден "За мужність"».

Из более трех тысяч человек в Высшетарасовке сейчас осталось менее трехсот. Среди них были Сергей и его пожилая мать. Жену с детьми он вывез в более безопасное место, а сам не уехал, потому что до последнего верил: жизнь обязательно вернется в его родное село, и изо всех сил старался сделать его более безопасным.

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