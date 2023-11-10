"Россияне уйдут сами": полковник ВСУ дал прогноз, что ждет Украину зимой

До Нового года Вооруженные силы Украины могут дойти под город Токмак Запорожской области. А российские оккупанты — покинуть Бахмут на Донетчине, но при одном условии.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

“Оставили перспективные направления. В сторону Токмака, он будет в работе все это время. Район Бахмута, юг. Будем двигаться в Бахмут с юга. Постараемся выдавить россиян. И левый берег Днепра. Там не будет влиять погода совсем никак. Можно будет в любой момент форсировать Днепр в зависимости от ситуации, которая будет на левом берегу. И тоже продвигаться. В этом году, скорее всего, мы дойдем, все зависит от сил и средств", — рассказал Роман Свитан.

Токмак / Фото: Deepstatemap

По его словам, если западные партнеры передадут Украине ракеты, особенно М26 для HIMARS дальностью 30 километров, то к Новому году ВСУ могут дойти под Токмак.

“По крайней мере, пересечь железную дорогу и взять под контроль сухопутный перешеек. Если ракет не дадут, продвижение будет в основном по флангам, чтобы срезать российские оборонительные укрепления. Чтобы они нас не выдавили в районе Роботиного. Это Запорожское направление", — рассказал Роман Свитан.

Бахмут / Фото: Deepstatemap

Военный эксперт считает, что движение украинских военных будет идти на юг Бахмута в Донецкой области. По его словам, до конца года ВСУ "разберутся" с городом.

“По крайней мере, создадим такие условия, что россиянам там будет невозможно находиться долгое время, сами уйдут. Ну и левый берег Днепра. Возможно форсирование Днепра и создание определенных плацдармов на левом берегу, чтобы не дать возможности россиянам обстреливать армейской артиллерией Херсон. Это то, что мы можем в этом году сделать", — рассказал Роман Свитан.

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