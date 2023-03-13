Россияне уже не делят заключенных с "Вагнером": сколько могут задействовать новых сил

На войне в Украине Россия все чаще пытается использовать заключённых женщин. Как сообщил сегодня, 13 марта, Генштаб ВСУ в своей сводке, такой процесс оккупантами начат ради пополнения больших потерь на фронте.

"Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов – с осужденными женщинами", – сообщили в Генштабе.

Как оккупантами могут быть использованы заключенные преступницы – об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Женщины могут воевать на разных должностях, но в данном случае часть из них может быть использована для работы снайперами. Является общемировой практикой то, что женщины могут быть именно снайперами. Также могут быть использованы в качестве санинструкторов после первичной подготовки. Напомню, что часто женщины из криминального мира имеют определенные навыки обращения с оружием", — уточнил Старенький и добавил, что по его оценкам количество привлеченных к войне российских женщин-узников, очевидно, не будет сверхбольшим. То есть на войну могут быть отправлены те, у которых большие сроки заключения.

По мнению Сергея Старенького, в эти дни в России вербовка заключенных, как женщин, так и мужчин, продолжается, но уже не в ЧВК "Вагнер".

"Сейчас в России отредактировано законодательство, из-за чего заключенные могут привлекаться в подразделения министерства обороны, в регулярную армию. Используют это для того, чтобы засыпать пушечным мясом при первичном штурме украинских позиций. Думаю, еще несколько тысяч заключенных, 5 -7 тысяч, в России насобирают", — резюмирует Старенький.

Кроме того, он добавляет, что сейчас в России, возможно, начинает работать схема ГУЛАГа – за совершение преступления использовать человека как рабочую силу.

"Такой механизм может создаваться и сейчас", – говорит Старенький.

В свою очередь военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев также высказывает мнение, что вербовка заключенных идет, очевидно, не для "Вагнера".

"Сейчас этим процессом занимаются рекрутеры от министерства обороны России. Процедура такая же, которую применял Пригожин. Вербуют как мужчин, так и женщин. Последних на соответствующих должностях может быть немало. Думаю, что заключенные, которые сейчас поехали в вагонах на территорию Донецкой области, будут использоваться в боевых порядках на тех должностях, которые не нуждаются в высоком профессионализме – повара, подсобные рабочие, санитарки ”, — считает Селезнев.

По его словам, в целом вербовка заключенных на уровне министерства свидетельствует о том, что путинская армия ищет любые варианты пополнения рядов оккупантов.

"Это происходит в том числе в рамках скрытой мобилизации", – добавил Селезнев, уточняя, что всего в России более 400 тысяч заключенных.

В то же время, по оценкам другого военного эксперта, военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, наличие заключенных на поле боя глобально не повлияет на обстановку.

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