Россияне в 20 км от окраин Харькова: военный откровенно рассказал о ситуации на фронте

Война в Украине / © Associated Press

Заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ «Хартия» с псевдо «Порох» рассказал, что россияне на Харьковщине пытаются проводить наступление.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Военный отметил, что ситуация контролируемая, однако оккупанты пытаются наступать и постоянно обстреливают Силы обороны. Он добавил, что пока враг не использует на фронте тяжелую технику.

«Порох» объяснил, что Силы обороны доминируют в небе, однако российских беспилотников до сих пор очень много, особенно опасны FPV-дроны на оптоволокне. Также он добавил, что пока улучшение погоды никак не влияет на активность РФ.

«Мы пережили эту зиму и выстояли — это главное. Изменения погодных условий влияют, как на нас, так и на противника. Сейчас особых изменений из-за погоды мы не фиксируем. Нашим бойцам на позициях будет легче, поскольку потеплело», — сказал военный.

«Порох» отметил, что в прошлом месяце, когда россияне штурмовали наши позиции, то было заметно, что это не профессиональные военные.

«Можно сказать, что на эти мясные мини-штурмы они отправляют все, что попадется», — сказал он.

Война в Украине: что происходит на Харьковщине

По данным Генштаба, предыдущие сутки прошли без активности россиян в направлении Купянска. Зато армия РФ сосредотачивает основные усилия — южнее, в сторону Купянска — Узлового.

Более стабильная ситуация, на другом отрезке фронта, на севере Харьковщины. Это участок, откуда россияне начинали свое повторное вторжение в мае 2024 года, в сторону областного центра — через Стрелечую и Липцы.

Сейчас линия боевого столкновения там проходит менее чем в двадцати километрах от окраин Харькова и оккупанты — безостановочно терроризируют областной центр КАБами, дронами а случается, что из реактивной артиллерии.

