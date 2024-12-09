Россияне в День святого Николая убили 14-летнюю Таню и 11-летнюю Катю из Запорожья: фото и подробности

Среди погибших есть две школьницы: 14-летняя Таня Сыроватко и 11-летняя Катя Лысенко.

6 декабря оккупанты нанесли по Запорожью авиаудар. Россияне убили 10 горожан и 27 ранили: семь человек сгорели в автомобилях. Чтобы идентифицировать их, понадобились ДНК-экспертизы.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН в Запорожье Кира Овес.

Россияне в Запорожье ударили по людному перекрестку одного из районов города. Рядом есть магазины станция техобслуживания авто. Именно в нее и целились россияне авиабомбой вечером 6 декабря: 10 человек погибли, 7 из них как раз ехали в авто в момент удара, сгорели заживо.

Их тела были очень изуродованы, чтобы идентифицировать жертв российских террористов криминалистам понадобилась ДНК-экспертиза.

Среди погибших двое хоккеистов местного любительского клуба 27-летние Богдан Титов и Максим Брагин, сообщили в Хоккейном сообществе Украины. Также среди убитых россиянами в тот вечер две ученицы Запорожской гимназии: 14-летняя Таня Сыроватко и 11-летняя Катя Лысенко.

Катя Лысенко, которую россияне убили на День святого Николая

Таня была в машине вместе с мамой, а Екатерина ехала в автомобиле с обоими родителями. На месте вражеского удара сожжена до отказа станция техобслуживания авто, разбита взрывной волной автомойка, остановка общественного транспорта, торговый центр. Побили также многоквартирные и частные дома, расположенные рядом.

14-летняя Таня Сыроватко

В результате авиаудара в больницах города до сих пор остается 12 раненых людей, среди них двое детей. Известно, что трое мужчин в тяжелом состоянии за их жизнь борются врачи.

Напомним, 6 декабря российская армия нанесла удар по Запорожью, попав в СТО. На станции техобслуживания загорелись автомобили. В результате авиаудара погибли 10 человек, еще 27 пострадали. Среди погибших — двое детей.

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