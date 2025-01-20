Россияне в Днепре обстреляли медицинское учреждение: какая там ситуация сейчас (фото, видео)

Россияне в конце октября атаковали медицинское учреждение в Днепре. Что известно сейчас?

После ракетной атаки разбитая реанимация наконец-то возобновила работу в больнице Днепра. Здесь спасают самых тяжелых раненых. Ее разбили во время удара 25 октября. Чудом пациенты не получили дополнительные травмы, однако медоборудование вышло из строя, а многими палатами и операционными пользоваться было невозможно.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Медучреждение возобновили после ракетной атаки России

В настоящее время в Днепре возобновили реанимацию после ракетной атаки России. Тогда медучреждение сильно разгромило. В больнице выбило более полутысячи окон, обломки повредили медоборудование. И всех пациентов удалось спасти.

"Главное, что находившиеся на аппаратах искусственной вентиляции легких ребята они все выжили, хотя были иссечены стеклом. Более ста аппаратов были просто вот так переломаны этой взрывной волной и восстановлению они не подлежали", — говорит медик.

Последствия обстрела медучреждения

С тех пор пациентов размещали в других отделениях. С помощью неравнодушных за два с половиной месяца работу этой реанимации наконец-то возобновили.

История военного, спасаемого в Днепре

39-летний Сергей из-за атаки российского дрона потерял обе руки и ногу. Военный еще не видит, но слышит голос 8-летнего сына. Раненого поддерживает супруга. Вероника говорит: мужчина был водителем-экспедитором. В армию пошел почти сразу после полномасштабного вторжения. С тех пор был в самых горячих точках.

Вероника и Сергей

"Я ему говорила: я тебя люблю не за руки, не за ноги, а за то, что ты – человек из большой буквы, ты наш герой, ты мужественный

Его доставили сюда в состоянии шока с большой кровопотерей — и медикам удалось стабилизировать состояние бойца", — говорит Вероника.

Медики отмечают, что угрозы жизни Сергея нет. Как только состояние военного позволит, его будут готовить к протезированию. Его жена верит: он сможет преодолеть труднее всего и еще будет играть с еще им сыном.

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