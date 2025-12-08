Россияне в Фастове уничтожили вокзал: новые подробности атаки и что сейчас происходит в городе

Вокзал в Фастове после атаки РФ / © ТСН

В Фастове полностью демонтируют поврежденный вражеским обстрелом железнодорожный вокзал и построят новый. Об этом сообщил городской голова Михаил Нетяжук. Пока будет продолжаться строительство, на перроне установят временную модульную конструкцию. Пока там для пассажиров поставили палатку. Несмотря на то, что вокзал полностью уничтожен российской атакой, Укрзализныця уже возобновила движение поездов через Фастов. Уже начали курсировать пассажирские поезда дальнего следования. Следующим шагом планируют частично восстановить движение пригородных электричек.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Александр Романюк.

Люди в Фастове говорят, что главное — никто не пострадал из-за российских массированных обстрелов вокзала.

«Этой ночью снова состоялась очередная российская атака. Пострадали и гражданские дома и промышленные объекты. На самом деле сам Фастов уже несколько недель страдает от ракетных ударов, зафиксированы повреждения», — отмечает Александр Романюк.

Хуже всего — это атаки, которые происходили в последние дни. Россияне «Шахедами» атаковали и здание вокзала, и депо.

«Укрзализныця уже возобновила движение поездов. Организовано движение пригородных электропоездов. Вокзал будет демонтирован, на его месте возведут новое здание», — говорит городской голова Михаил Нетяжук.

Возле вокзала организовали пункты обогрева. Здесь можно согреться, зарядить телефон и получить информацию о движении поездов.

Руководитель вокзала Наталья Тимошенко уже 25 лет работает здесь. Она после первого «прилета» сразу сюда прибыла и вместе с сотрудниками была на вокзале и всех перечисляла, чтобы установить, все ли живы.

Напомним, россияне в Фастове россияне уничтожили вокзал

