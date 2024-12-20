Россияне в Харьковской области пошли в наступление с бронетехникой: бойцы ГУР рассказали о ситуации

На Купянско-Боровском отрезке фронта украинские военные отбросили силы врага из Колесниковки. Но россияне не оставляют попыток расширить участок вклинения на левом берегу Оскола, не считаясь с потерями. В то же время бойцы батальона "Братство" главного управления разведки Министерства обороны Украины ежесуточно устраивают оккупантам ловушки и диверсии, не давая врагу продвигаться вперед.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных

В Купянске, Боровой и над всеми без исключения селами и поселками вокруг звучит предупреждение о воздушной угрозе. Но рашистская авиация, говорят украинские военные, к линии боевого соприкосновения, здесь не подходит

Время от времени наши вертолеты работают по селу или по посадкам выше, где они накапливаются. И у украинских боевых авиаторов, и у артиллеристов работы на Купянско-Боровском отрезке фронта очень много.

"Где-то, в среднем раз в две недели, враг пытается штурмовать бронетехникой", - говорит военный.

Оккупанты из различных видов вооружения постоянно обстреливают украинских защитников.

"Как только туман, или снежная погода или идет дождь, то враг пытается сразу просовываться. Пролезать вперед, чтобы занимать - ближе, ближние позиции", - рассказывают защитники.

Пользуясь плохой погодой, в конце прошлой недели в направлении реки Оскол, московиты пошли в атаку сводной механизированной группой.

"Пытались в село, как раз по погоде заехать семь единиц техники. Пытались заехать, но у них не получилось заехать. Они сгорели по дороге. Это танк один был, и там более легкая броня", - говорит „Черный“, боец батальона „Братство“ ГУР МО ВСУ.

Под прикрытием залповых систем и гаубиц ежесуточно пытается подходить московитская пехота.

"То, что делают сейчас они, есть ощущение, что пробуют подобрать какие-то методы, искать ключ", — говорит военный.

Военный ГУР

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На участке фронта южнее Купянска московиты пытаются давить в сторону Оскола. Здесь часто происходят ближние контактные бои. Наши воины пытаются сами контратаковать - делать диверсионную работу. То есть держат врага постоянно в тонусе, не давая ему продвигаться вперед.

Только за прошедшие сутки, говорит "Бравый", сразу две боевые группы батальона «Братство», Главного управления разведки Минобороны Украины, ходили за ноль.

"Надо было осуществить разведку. Выход был в темное время суток, соответственно, использовались приборы ночного видения. Обнаружили в квадрате блиндаж. Ну и соответственно, надо было его проверить на наличие представителей вражеского личного состава", - говорит „Зорге“.

В том тайнике разведчики поняли, что точно есть оккупанты. Приняли решение - вместо оружия действовать хитростью.

"Услышали, что там кто-то присутствует, то есть - голоса. Решили немного иначе подойти к этому вопросу. Представились, как представители российской федерации. Предложили выйти. Там: выходите! Ребятам помощь нужна! Это свои! Он вышел чуть ближе и начал уже слышать, что это русский язык! И мы продолжили просто говорить, «быстрее! Это не выполнение приказа! Вышел! Быстрее!", - говорит „Зорге“, боец батальона „Братство“ ГУР МО ВСУ.

Вражеский боец, уверяют украинские разведчики, не оказывал никакого сопротивления, ведь до самого блиндажа украинцев, был убежден, что его просто забирают с передовой позиции свои.

"Когда командир сказал, Слава Иисусу Христу, брат! Как твои дела, здесь? Он просто глубокими глазами посмотрел на меня, я сказал: да! Это так!", - говорит „Зорге“, боец батальона „Братство“ ГУР МО ВСУ.

Вместе с пленным московитом, отцом 5 детей, «гуровцы» забрали из вражеского блиндажа пулемет и личные вещи рашиста. Саму же позицию - заминировали.

"Каждый выход - всегда, всегда подготовка! То есть, если ты подготовлен, то тебе не так уж и страшно идти к врагу и выполнять свою задачу", - говорит „Утюг“, боец батальона „Братство“ ГУР МО ВСУ.

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