Россияне в истерике: сколько осталось "жить" Крымскому мосту и при чем здесь немцы (видео)

Действительно ли немецкое военное руководство обсуждало удары своим оружием по Крымскому мосту и спасет ли логистическую ситуацию агрессора новая железная дорога к полуострову – в эксклюзиве TSN.UA.

"Бавовна" в Крыму, истерия кремлевских лакеев о судьбе Крымского моста и новые сверхмощные украинские морские дроны. Весна 2024 года началась с приятных новостей! Что горело и взрывалось на временно оккупированном полуострове, действительно ли немецкое военное руководство обсуждало удары своим оружием по Крымскому мосту и спасет ли логистическую ситуацию агрессора новая железная дорога к полуострову – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Взрывы в Крыму

Первый день весны в этом году для оккупантов Крыма оказался адски беспокойным – там звучали взрывы и расцветала "бавовна". Было перекрыто движение по Крымскому мосту и через пункт пропуска Джанкой. Однако местные паблики начали кричать о громких взрывах, от которых затряслись окна. Так, сильный взрыв слышали жители Симферопольского и Красногвардейского районов. Позже появились видео работы российского ПВО.

Оккупированный Крым оказался под массированной атакой с неба. Полуостров вроде бы атаковали ракеты Storm Shadow и ракеты-приманки. Россияне уверены, что силы ПВО сбили "минимум 12 ракет", запущенных по военным объектам. Конечно, российские власти отчитались, что якобы были сбиты все воздушные цели. Пока в Симферополе считают количество взрывов, в Севастополе маскируются. Об этом сообщил "губернатор" города Развожаев.

"Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт – это военные используют табельные средства маскировки. Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации", – сказав Развожаєв.

Ничего же не происходит, только у половины города почему-то исчезает свет. Более того, Telegram-канал "Крымский ветер" пишет о попадании в Севастополе и в Сакском районе. По их данным, есть "прилет" по военной базе в Гвардейском. В других российских пабликах указывается, что при атаке беспилотников и ракет на оккупированный Крым удалось попасть в место дислокации военных вертолетов Ка-52 ВС РФ. Также взрывалось у радаров сил ПВО в Саках и на военной базе под Севастополем, где находились российские офицеры.

Агрессор строит железную дорогу

Россия все таки не уверена в своей ПВО и долгом существовании Крымского моста, потому что начала строительство участка новой железной дороги из Мариуполя в Крым. На спутниковых снимках можно увидеть подготовительные работы по дальнейшему строительству железной дороги, по которой РФ планирует соединить Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей. Строительство на Западной ветке (Мариуполь – Бердянск – Акимовка) россияне обещали начать в первом квартале 2024 года и не заставили себя ждать. Строит россия железную дорогу, чтобы обеспечить логистику в обход Крымского моста. В Сети показали видео строительства пути через оккупированные территории Украины в аннексированный Крым.

Эксперты говорят о том, что, во-первых, вопрос Крымского моста решен, во-вторых, железная дорога ничего не изменит. Об этом заявил Павел Нарожный, военный эксперт, соучредитель благотворительной организации "Реактивная почта" в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

В России запаниковали

И это очень пугает российские власти, потому что накануне путинская прислужница Симоньян слила в сеть якобы разговор высокопоставленных немецких офицеров, которые говорили об уничтожении Крымского моста, в том числе – ракетами Taurus. Среди прочего, собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании.

Затем истерию подхватила представительница МИД РФ Захарова. Отметив, что "гибридная война против русского народа, развязанная Западом, идет полным ходом".

Позже в Министерстве обороны Германии подтвердили перехват внутреннего разговора офицеров Воздушных сил, однако не смогли сказать, были ли внесены изменения в оригинальную версию перед публикацией.

Крым – это Украина

Ну что ж, тем хуже для оккупантов, потому что Украина в Европе, а Европа помогает приблизить нашу победу и как можно быстрее вернуть Крым в Украину. Даже несмотря на то, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост, защищают его своей "славной" ПВО, строят железную дорогу, вкладывают деньги в Крым и пытаются сделать из него сплошную военно-морскую базу.

Украина сейчас ближе к освобождению полуострова, чем 10 лет назад. Об этом говорят эксперты и члены правительства, которых собрал аналитический центр "Атлантический совет". К началу Великой войны привела недостаточная реакция Запада на эти события: сначала на востоке, а через восемь лет – на всей территории Украины, отмечает координатор экспертной сети Security Track Крымской платформы Алина Фролова.

"Мы позволили себе быть слабыми в Крыму, мы позволили себе не построить крепкое партнерство с нашими потенциальными военными партнерами, и Россия воспользовалась этой слабостью", – подчеркнула Фролова.

Украинские чудо-дроны

Кстати, о "великом" морском флоте РФ. Скоро точно от него ничего не останется. Украина сделала дроны, которые топят российские военные корабли, более смертоносными. Увеличили размер боеголовки. Теперь дроны способны доставлять тяжелую взрывчатку весом 860 кг. Улучшили мореходные качества. Поэтому дроны имеют возможность плавания во время волн высотой 150 см. И улучшили дальность действия дронов – теперь она составляет более 950 км. Начало курортного сезона в Крыму будет точно жарким! Ждем адских новостей с полуострова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Россияне в истерике! Сколько осталось жить Крымскому мосту и при чем здесь немцы?".

Напомним, Россия активно устанавливает дополнительные защитные постройки на Крымском мосту. Цель – противостоять возможным атакам украинских водных дронов.

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