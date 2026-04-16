Россияне в Киеве убили 4 человека, среди которых 12-летний мальчик: что происходит на месте обстрелов

Последствия атаки на Киев 16 апреля / © Киевская городская прокуратура

Реклама

Россияне в ночь на 16 апреля массированно обстреляли Киев. Оккупанты атаковали столицу и дронами, и ракетами, в частности били баллистикой.

Российские военные в столице убили четырех человек, среди которых 12-летний мальчик.

Корреспондент ТСН Алина Лисовая побывала на месте ударов.

Реклама

Последствия обстрела Подольского района Киева

«Сейчас мы в Подольском районе города. Здесь серьезно поврежден один из жилых комплексов. Несколько многоэтажек, по меньшей мере пять, как видим, полностью без окон, балконных рам и ограждений. Также, как рассказали сами жители, взрывной волной во время атаки просто сносило мебель и другое имущество людей уже в помещениях квартир», — говорит корреспондент ТСН.

К сожалению, на этой локации известно о двух погибших. Это женщина и ребенок — 12-летний мальчик.

«Услышала взрыв. Очень сильный. Через секунду оказалась в ванной», — говорит местная жительница.

Сейчас на месте атаки люди убирают стекло и другие остатки строительных материалов, также на месте и поблизости развернули штабы помощи.

Реклама

Последствия удара по Оболонскому району Киева

«А это уже Оболонский район столицы, здесь последствия и разрушения тоже немалые. Здесь нет именно жилых домов, но разбиты офисные помещения, шиномонтаж, заправка, автомобильный центр. Во всех зданиях выбиты окна, погнуты оконные рамы. Известно, что здесь погибли два человека, это охранники, которые работали здесь ночью», — отмечает Алина Лисовая.

Также в результате атаки произошло возгорание припаркованных авто на парковочных площадках. Ориентировочно с десяток машин полностью выгорели, другие существенно повреждены.

Сейчас здесь собрались работники, всем им запрещено заходить в помещения, поэтому люди ждут на улице.

По данным Воздушных сил Украины, с утра 15 апреля до утра 16 апреля российские войска выпустили 703 воздушные цели, из которых украинская ПВО обезвредила 667.

Реклама

Отметим, что из-за российского террора в Киеве 58 пострадавших, однако эта цифра не окончательная.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН НОВОСТИ 16 апреля. Тяжелая ночь для Киева, Днепра, Одессы и Харькова: последствия атаки