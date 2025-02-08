Россияне в Покровске сбросили 7 КАБов на военный госпиталь, который проработал 10 лет: фото, видео

Мобильный военный госпиталь в Покровске появился 10 лет назад и стал легендарным. И хотя россияне его уничтожили, существование он не прекратил. А оправдал свое название – мобильный.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

66 военно-мобильный госпиталь: 10 лет борьбы за жизнь

В Покровске всего за один вечер прилетело 7 российских авиабомб. Именно туда, где был расположен военно-полевой госпиталь.

В госпитале понимали – рано или поздно это место станет целью врага, так что за день до прилета, 30 января 2025 года, здесь принимают решение об эвакуации медиков. В 20:00 передовые хирургические группы уехали. Именно это решение спасло весь персонал.

Госпиталь в Покровске

"Но самое опасно было — это заезд и выезд туда. Каждый водитель, кто возил раненых к нам и наши водители от нас, они реально герои. 100% все они герои, потому что это очень страшно. Дрончики летают, я говорю, как пчелы. страшно каждый день", — говорит начальник 66 госпиталя Игорь Бийчук.

В конце января 2015 66 госпиталь переехал с запада на восток, где шли тяжелые бои. Он без перемещений проработал здесь 10 лет.

Госпиталь в Покровске

"На территории железнодорожной больницы мы заехали, мы жили в палатках, мы три года прожили в палатках, а затем, когда уже гражданская больница нам выделила помещение по этажу из двух в двух корпусах, то мы были размещались уже в бывших палатах гражданской больницы до сегодняшнего дня", — говорит военный медик.

Переезд госпиталя

Как развивался госпиталь

ТСН была здесь когда мобильный госпиталь отмечал свою первую годовщину работы в Донецкой области. Затем госпиталь развивался и там появилась даже вертолетная площадка. Отсюда эвакуировали и днем, и ночью, и не только вертолетами, но и быстрым поездом.

"Сейчас мы можем только вспоминать тот Покровск - город, в котором можно было чувствовать себя в безопасности и снимать сюжеты без бронежилетов. Но все равно - именно в покровском госпитале было понятно - рядом война. Даже когда в официальных сводках говорили о тишине - реальную ситуацию на фронте мы видели здесь, в 66 - по количеству раненых", - говорит корреспондентка ТСН.

Здесь была современная техника - в 2016 году врачи радовались переносному аппарату искусственной вентиляции легких. Здесь приобрели опыт, который стал бесценным в 2020, когда во время пандемии коронавируса раненых оставили в корпусах, а во дворе снова развернули палатки. В 2017 году на территории госпиталя появилась часовня - сначала сделанная на скорую руку, потом - уже стационарная. Во время авиаудара эта часовня устояла.

Часовня на территории госпиталя

Виталий - один из трех капелланов, которые во время авиаудара были в госпитале, и помогали не только молитвой.

"Мы вообще работали с «трехсотыми», с ранеными, помогали медикам, потом общались с легкими «трехсотыми», общались, поддерживали, выслушивали, молились с ними", - говорит капеллан.

Госпиталь изнутри

Россияне сбросили 7 КАБов на госпиталь

В общем, когда россияне сбросили сюда 7 авиабомб, в здании оставалось 13 человек. Священников не удивило, что они живы, больше удивило, что интернет работал. Руководители госпиталя перед эвакуацией настроили связь так, чтобы ею можно было воспользоваться даже если здание рухнет. Итак, о том, что их госпиталя уже нет, врачи узнали сразу после прилета.

"Всего за период полномасштабный, это порядка 90 тысяч военнослужащих, которым была оказана медицинская помощь", - говорит медик.

Майора Владимира Ващака все ласково называли Маркиянович и он отвечал за то, чтобы в госпитале все работало. Со всеми врачами не поехал, потому что надо было еще собрать оборудование. Больше всего ему было жаль, что не смог уберечь генератор.

Этот авианалет не был первым - сюда прилетали и дроны, и артиллерия. Но авиабомбы поставили точку в покровской истории 66 госпиталя.

Марина - командир взвода материально-технического обеспечения оставалась в госпитале во время авианалета, она проработала здесь 7 лет.

"Бомбоубежище полностью вырвало все двери. Вход с внутренней стороны дворика полностью засыпан был. Там у нас два входа в бомбоубежище внутреннего дворика, то они полностью были засыпаны", - говорит она.

Обычно, комнадир взвода не любит снимать видео, но признается - останавливалась постоять в каждой разбитой комнате, чтобы хоть немножко побыть в родном госпитале, где могли получить медицинскую помощь не только военные, но и гражданские, которые остаются в Покровске. Марина сама из Покровска. Но ее жилье было разрушено еще раньше. А госпиталь был как дом.

"У меня такой был крик души. Я в каждую комнатку, я стояла в каждой комнате, в каждой. У нас 12 комнат, я стояла в каждой комнате. У меня была такая истерика, депрессия, истерика насколько, что я вам не могу передать этого. Я думала, что же дитя мое совсем остановилось. Совсем", - говорит она

Жизнь госпиталя продолжается - на то он и мобильный, чтобы развернуть операционные в тайных местах, везти раненых и знать - их жизнь должна быть спасена.

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