Россияне в Полтаве убили две семьи с детьми: новые подробности кровавого ракетного удара

Российские оккупанты атаковали жилой дом в Полтаве в субботу утром. Известно, что на месте попадания погибли две семьи с детьми. Часть тел еще идентифицируется.

Накануне российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве. Российская ракета уничтожила один из подъездов. Разбор завалов уже закончился. Спасти удалось 22 человека, 14 жителей дома погибли.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Алина Лисова.

"В настоящее время на месте удара работает техника и коммунальщики, которые вывозят строительный мусор", — отметила Алина Лисова.

В Полтаве в дом попала российская ракета Х-22, такую же россияне выпустили по торговому центру в Кременчуге.

"Мы пересмотрели полностью все. Тел больше нет, мы никого не нашли. На сегодняшний день погибли 14 человек, из них трое детей — 7,9 и 12 лет. Сейчас проводится идентификация тел, то есть не все лица установлены", — говорит спикера ГСЧС Полтавщины. Светлана Рыбалко.

Последствия российского ракетного удара

Известно, что в результате российских обстрелов погибли целые семьи. Среди них – семья Яворских. Елена Яворская работала на "Новой почте", погибли ее муж Дмитрий и 9-летняя дочь.

Также в результате российского теракта погибла еще одна семья — это мужчина, женщина и двое детей. Среди погибших – 30-летняя женщина, она была актрисой местного театра, волонтером и зоозащитницей.

Последствия российского ракетного удара

На место трагедии местные сносят цветы, игрушки и вспоминают о погибших.

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Напомним, в ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, в том числе трое детей — 7,9 и 12 лет.

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