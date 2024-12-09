Россияне в Украине уничтожают города и села: люди рассказали, как выживают под обстрелами

В прифронтовых общинах в Запорожье остаются жить люди. Когда летят вражеские снаряды – прячутся в погребах, а в моменты тишины помогают друг другу латать дыры в окнах и крышах после попадания.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Возле спасательной части в Орехове – людно только в дни, когда спасатели привозят хлеб. Магазины уже давно не работают. Пока одни берут свежие буханки, других осматривает фельдшер-спасатель. Из-за постоянных обстрелов у многих проблемы со здоровьем.

Спасатели помогают местным жителям

"Люди приходят мерить давление, еще какие-то дела, какая-то рекомендация, отвозим в госпиталь, бывают прилеты выезжаем на место", — говорит фельдшер-спасатель ГУ ГСЧС в Запорожской области Александр Логанов.

В прифронтовом городе под обстрелами без электричества, воды и газа живет более восьми с половиной сотен человек. Их дома разбиты, однако на призывы к эвакуации пока не реагируют. Выживают благодаря помощи благотворителей, в частности, им помогли с топливными брикетами.

Таисия говорит, что с лета сама готовилась к морозам, собирала ветки, берегла сэкономленные в прошлом году брикеты. Надеялась также и на кошек.

"Котов у меня 7, три здоровых, а то маленькие. Так они же как я начинаю топить, они бегом мне на руки садятся, на колени на шею лезут так что мне хорошо", – говорит женщина.

Госпожа Таисия

Преображенка – буквально за рекой от Орехова. Когда-то живописное село все изрешечено обломками вражеских снарядов. Сейчас в Преображенке более полутысячи человек. Тоже радуются помощи брикетов, ведь газ здесь россияне перебили еще 2 года назад.

Уезжать говорят – некуда. Так что остаются под постоянными обстрелами и мечтают о скорейшей победе. Лишь после нее в разрушенные населенные пункты вернутся тишина, свет газ и вода.

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