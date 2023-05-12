Россияне вмешались в выборы в Турции: опускаются до подделки с порно

Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в Турции, заявил оппозиционный кандидат на главный пост государства. Кемаль Киличдароглу уверяет, что у него есть доказательства, что страна-агрессор стоит за созданием одного из дип-фейков — поддельного изображения или видео — и призывает Москву, если та хочет сохранить дружбу с Анкарой, не вмешиваться во внутренние дела Турции, говорится в ТСН.

Эти выборы называют одними из самых важных в современной истории Турции. 20-летнее правление Эрдогана может подойти к концу, а страна может изменить курс и начать улучшать отношения с Западом. Чем ближе ко дню голосования – тем напряженнее становится ситуация. За считанные дни до выборов главный конкурент Эрдогана, оппозиционер Кемаль Киличдароглу в своем твиттере обнародует пост на русском, говорит о вмешательстве Москвы в выборы, создании дип-фейков и заговоре, и предупреждает Россию, если хочет сохранить дружбу с Турцией, должно прекратить вмешательство во внутренние дела страны. “Если бы у нас не было конкретных доказательств, я не написал бы этот твит. Совершенно неприемлемо вмешиваться в наш избирательный процесс в пользу другой политической партии. Я хотел, чтобы весь мир знал об этом”, — написал он.

Какими же могли быть российские подделки – причастность к которым Москва традиционно отрицает? Технология дип-фейк – это созданные с помощью искусственного интеллекта изображения, где лица одного человека могут соединить, например, с телом другого. Именно дип-фейк на днях стоил рейтинга другому кандидату от турецкой оппозиции — его голову поместили на лицо порно-актера. После этого Мухаррем Индже заявил о снятии кандидатуры. Какими же могли быть изображения с главным конкурентом Эрдогана?

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“Россияне сделали нечто, показывающее святотатство Киличдароглу, то есть сожженный Коран, или какие-то его якобы высказывания. Например, запись, в которой он выражается пренебрежительно о религии, о 5-ти столбах ислама. Тогда Киличдароглу невыгодно публиковать это, чтобы самому не опровергать”, — убеждает заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Оппозиционер утверждает, что российский фейк был сделан в пользу конкретной партии. За этим мог стоять Эрдоган, говорит эксперт. "О том, что россияне могли оказать такую услугу Эрдогану, и что без его просьбы Москва, не стала бы так поступать", — говорит он.

Чем же оппозиционный турецкий кандидат мог так раздражать Москву, ведь Кемаль Киличдароглу подчеркивает важность сохранения торговли с этой страной? Дело может быть в курсе, которого кандидат в президенты собирается придерживаться в случае выигрыша. Киличдароглу хочет вернуть хорошие отношения с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами. С прозападным курсом может измениться и риторика Анкары. Хотя к санкциям против России она вряд ли присоединится. Впрочем, и признавать захват России Россией украинских территорий — не станет. “Для нас и для всего мира очень важно достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Но мы должны четко дать понять, что мы не считаем правильной оккупацией какой-либо страной земель другой страны. Мы этого не одобряем”, – уверял он.

По Украине Кемаль Киличдароглу планирует продолжать быть посредником с Россией, как пытается нынешний президент Реджеп Эрдоган.

Своего президента Турция будет выбирать уже в это воскресенье. Победитель должен набрать более 50 процентов голосов. По рейтингам, пока Киличдароглу опережает Эрдогана. Впрочем, если голосов они наберут поровну – второй тур выборов может состояться в конце мая.

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