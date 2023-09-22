Россияне вновь готовятся к масштабному наступлению и атакам по энергосистеме: эксперт призвал не скулить

До отопительного сезона остались считанные недели, но россияне уже сейчас атакуют энергоинфраструктуру. Кроме этого, по словам ссылающегося на собственные источники бывшего представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, враг готовится к новому наступлению.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"С началом отопительного сезона мы должны быть готовы к тому, что враг начнет интенсифицировать свои ракетные и дроновые атаки на объекты нашей критической и энергетической инфраструктуры, - говорит Селезнев. - Очевидно, что интенсивность артиллерийского огня вряд ли утихнет, ведь украинские пушкари имеет опыт и враг имеет ресурс для того, чтобы оказывать такое же огневое давление на наши позиции. Интенсивность боевых действий будет продолжаться и дальше. Как только после осенних ливней стабилизируются почвы, в декабре - начале января, соответственно начнет снова двинуться бронетехника. Говорить о том, что на фронте начнется тихий период - не стоит. Интенсивность и динамика боевых действий будет напрямую зависеть от наличия ресурсов - как у российской оккупационной армии, так и у украинских сил обороны. Я думаю, что ресурсы будут определяющим фактором, который будет либо способствовать интенсивности, либо наоборот способствовать тому, что война перейдет в фазу окопной войны".

По словам Селезнева, если зима будет теплой, то это даст Украине большой шанс пережить морозы более или менее спокойно.

"Морозы - это нагрузка на нашу энергетическую инфраструктуру. Премьер-министр Шмыгаль говорит, что две недели подряд вражеская авиация и вражеские ракетчики работают над тем, чтобы разрушать наши объекты критической энергетической инфраструктуры. Соответственно, чем выше будут температуры, тем меньше нагрузка будет на нашу энергетическую инфраструктуру. Мы все помним времена прошлогоднего блэкаута, с какими проблемами сталкивались. Думаю, в этом году враг будет действовать таким образом, чтобы максимально погрузить Украину в темноту, оставить нас без связи, без тепла, без интернет-связи".

Возможно новое наступление

Владислав Селезнев, ссылаясь на собственные источники, говорит, что сейчас враг готовится к новому наступлению.

"Относительно интенсивности ведения боевых действий, то мы абсолютно четко должны понимать, что враг имеет определенные планы, ресурс. Я остаюсь уверенным в том, что в конце сентября начнется очередная фаза масштабного российского наступления, - говорит Селезнев. - Мои источники не могут ошибаться. Сейчас мы все чаще слышим информацию о том, что на Купянско-Лиманском направлении враг осуществляет проходы в своих собственных минных полях. Понятно, с какой целью делаются эти минные поля. Понятно, с какой целью подтягивается к линии боевого соприкосновения бронетехника. Они готовятся к собственному наступлению. Думаю, в ближайшие недели нас ждут очень динамичные события на фронте".

Коллаж ТСН.ua. Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

Будет ли коллапс со светом?

В свою очередь, бывший министр по вопросам ЖКХ, а ныне первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что по его наблюдениям россияне готовятся к комбинированным ударам по энергосистеме.

Алексей Кучеренко / Фото: Право на владу

"Ситуация на 90% зависит от ракетно-дроновой войны. Ссылаться на какие-то аналоги из истории трудно. Я уже сейчас вижу, что они (россияне - Ред.) готовятся ко всевозможным комбинированным ударам. Это будут очень тонкие игры с запусками, маневрами. Но я убежден, что и наше ПВО на порядок лучше готова, чем в прошлом году. Более того, если присмотреться к переговорам Зеленского за рубежом, то речь идет о ПВО. Наши союзники понимают ситуацию и будут максимально усиливать, - говорит Алексей Кучеренко. - Поэтому скажу так: дай Бог, чтобы не было хуже".

По его словам, у него к энергетикам есть претензии, но они сделают максимально, что от них зависит.

"Но ключевой фактор - это защита от ракетных обстрелов. Вчера действительно был тревожный звоночек (ракетная атака - ред.). С одной стороны ситуация такая: вчера посбивали очень неплохо, но с другой стороны поражения были. Энергетики делают все возможное. Я не хочу критиковать власть, но убежден, что ошибка была, когда программу укрепления и инженерной энергоструктуры отдали агентству, которое занимается восстановлением. Изменения, которые приняты в бюджет, там сокращаются выделение средств в три раза. Буду с этим разбираться".

По словам Кучеренко, он лично хорошо оценивает работу украинской ПВО: "По дронам — 80%-90%, хотя есть случаи, когда они прорываются. По сбитию ракет статистика тоже неплохая. Все равно, насколько возможно — нужно готовиться. В первую очередь – психологически, чтобы не было нытья. Коллапса не будет, но неудобства будут.

Напомним, Жданов рассказал, сколько ракет осталось в России.

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