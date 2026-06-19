Россияне во времья обстрела Украины уничтожили уникальное место: фото и видео

Последствия нападения на студию Довженко / © ТСН

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Киностудия имени Александра Довженко, которую люди из мира кино и телевидения ласково называют «Довжик», приходит в себя после жестокой российской атаки. В этом году студии исполняется 99 лет, однако вместо подготовки к столетнему юбилею здесь расчищают завалы. В результате ночного террористического удара оккупантов комплекс подвергся масштабным разрушениям: выбиты окна во всех корпусах, а от уникального костюмерного цеха остался лишь голый фундамент — в огне дотла сгорели исторические костюмы.

В ответ на призыв администрации о помощи на территорию студии пришли десятки неравнодушных киевлян.

Как проходил внеплановый субботник и какую уникальную «достопримечательность» террора решили навсегда оставить нетронутой — в репортаже корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

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Киевляне превратили Шулявку в волонтерский хаб

На территории киностудии Довженко с самого утра без перерыва раздается грохот металла, треск искореженного дерева и предупреждающие крики: «Осторожно, внизу!». Это сотни горожан оперативно откликнулись на призыв о помощи от руководства комплекса, чтобы ликвидировать последствия обстрела в ночь на понедельник. Для многих присутствующих здесь людей «Довжик» — это не просто очередной адрес в сводках об обстрелах, а часть личной жизни и культуры.

Киевлянка Ольга Коник пришла сюда в единственный выходной: «У меня сегодня выходной, я совершенно свободна. На киностудии Довженко я постоянно посещаю различные фестивали, концертные программы, поэтому Шулявка — это мой родной дом. Все просто, я не могла не прийти».

Последствия атаки / © ТСН

Для молодого поколения кинематографистов эта локация имеет особую, почти сакральную ценность.

«Во-первых, я сам профессионально занимаюсь кино и очень люблю его. Во-вторых, мы с друзьями уже далеко не в первый раз в качестве волонтеров активно помогали расчищать завалы в местах прилетов. Если есть время и силы помочь — почему бы не воспользоваться этим и не сделать доброе дело? А сейчас для меня это еще и такой профессиональный и сугубо семейный момент, потому что я сам занимаюсь кино, и моя девушка тоже занимается кино», — говорит Егор Латинник, студент-кинематографист и волонтер.

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Бывший военнослужащий Роман Вареник, который после демобилизации помогал расчищать завалы во многих местах разрушений в столице, признает: в целом людей на места ударов сейчас приходит меньше, чем в начале войны. Однако для тех, кто остается в волонтерском движении, тяжелый физический труд на руинах стал лучшим лекарством от эмоционального выгорания.

Что уничтожили россияне

Масштабные восстановительные работы волонтеры и администрация начали с главного административного корпуса киностудии. Именно в этих стенах ежедневно работает более 80 процентов всех штатных сотрудников предприятия, поэтому вернуть здание к жизни — первоочередная задача.

Вместо этого на месте костюмерного цеха — черное пепелище, где не уцелело ничего, кроме потрескавшегося бетонного фундамента. Огонь за считанные часы полностью уничтожил колоссальный, бесценный исторический фонд — около 100 тысяч костюмов и платьев, в которых снимались шедевры украинского и мирового кино.

В огненном аду костюмерного цеха навсегда исчезли аутентичные и отреставрированные наряды из таких культовых фильмов:

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«Тени забытых предков» (реж. Сергей Параджанов); «Захар Беркут» и«В бой идут одни старики» (реж. Леонид Быков); «Княгиня Ольга» и«Легенда о княгине Ольге»; «Богдан Хмельницкий» и «Молитва за гетмана Мазепу».

Помочь восстановить киностудию из руин уже официально пообещали крупные доноры — в частности, государственная группа компаний «Нафтогаз Украины», а также частные предприятия, которые уже длительное время арендуют производственные площади на территории комплекса. Однако масштаб убытков требует привлечения дополнительных средств.

Достопримечательность, которую запрещено убирать: железные объятия террора

В настоящее время на территории киностудии практически нет ни одного здания или павильона, где бы от взрывной волны уцелели абсолютно все окна. Работы для строительных бригад и волонтерских субботников здесь хватит на ближайшие недели. Однако один уникальный объект на территории студии сознательно решили оставить нетронутым и не убирать во время субботника.

«Это исторические памятники, о которых мы никогда не просили. Во время террористической атаки россиян массивный железный забор на территории киностудии взрывной волной выбило с такой страшной силой, что он буквально обхватил ствол живого дерева здесь, на лужайке, словно металлические объятия. Руководство студии приняло решение: его здесь так и оставят в таком виде навсегда — как наглядный памятник, безмолвный упрек и вечное напоминание об очередном кровавом российском теракте против нашей культуры», — говорится в сюжете ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 100 тысяч легендарных костюмов уничтожено: репортаж с разгромленной россиянами киностудии Довженко

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