Россияне во время "перемирия" пошли в штурм на одном из направлений: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации

Российские оккупанты пошли в штурм на Запорожье / © ТСН.ua

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На Ореховском направлении, что на Запорожье, оккупанты уже с утра первого дня путинского «перемирия» пошли на штурмы наших позиций — и не дошли. К такой провокации наши воины уже были готовы. Не имея успеха в полях, враг уничтожает город Орехов, все больше сбрасывает авиабомб, разрушая и так уже разбитую инфраструктуру, но даже в таких условиях в городе живут люди.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

«Сывый», 48-летний парамедик, показывает химические гранаты 2024 года выпуска, которые оккупанты сбрасывают на военных ВСУ.

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А утром в первый день так называемого перемирия противник пошел на штурм, чтобы закрепиться где-то вблизи наших позиций.

«Первое перемирие использовали таким образом: подсветили свои группы, выяснили обстановку, что к чему, и с момента окончания перемирия снова полезли. Второй раз акция не проканала», — говорит военный 65-й ОМБР «Гриша».

Война в Украине / © ТСН

Военный «Фартовый» рассказывает, что на передовой — засилье российских дронов и штурмовиков. Несмотря на хитрость оккупантов, украинские военные уничтожили российских штурмовиков.

«Штурмы не прекращаются, идет разведка боем, постоянно малыми группами по 2-5 человек ходят и определяют наши позиции. Идет группа 2-3 человека, мы открываем огонь и обозначаем свои позиции. Потом начинается веселее: наши позиции сравнивают с землей», — говорит «Гриша».

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Игорь с позывным «Гриша» родом из Тернополя. Работал за границей в Британии и Польше, бросил работу и вернулся в Украину. Прошел путь от штурмовика до офицера.

Также на фронте к пехотным штурмам добавились удары КАБами. 500-килограммовые авиабомбы уничтожают посадки в полях и город Орехов. Бабе Галине — 77 лет. Здесь в городе она одна. Дети в Запорожье. Уезжать не хочет, потому что у нее огород и животные, которых бросили соседи и которых надо кормить.

В Орехове люди живут без электричества, газа и воды. В Орехове живут горожане. Живут с гуманитарки и земли. А россияне даже во время «перемирия» уничтожают многоэтажки в городе.

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