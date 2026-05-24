Россияне восьмой раз атаковали станцию метро "Лукьяновская" в Киеве: какие повреждения и когда она заработает

Последствия атаки / © Associated Press

Во время массированного ракетного удара по Киеву россияне в очередной раз атаковали станцию метро «Лукьяновская».

Как сообщили ТСН.ua в КП «Киевский метрополитен», это уже восьмой удар оккупантов по этой станции за время полномасштабной войны.

После каждой предварительной атаки работники метрополитена быстро возобновляли работу станции. Какими будут сроки в этот раз — пока неизвестно, однако восстановительные работы уже продолжаются.

Следует отметить, что в результате вражеской атаки также выгорел Лукьяновский рынок и помещение ТЦ «Квадрат», расположенного вплотную к станции. Пострадал и сам вестибюль «Лукьяновской»: там выбиты окна, двери и повреждены другие конструкции.

«В этой части станции работники уже все убрали, но в результате действия взрывной волны частично повреждено эскалаторное оборудование в верхней части станции. Сейчас специалисты работают над возобновлением их работы. Кроме того, чтобы станция полноценно заработала, вокруг нее нужно привести в порядок территорию, чтобы она была безопасной и доступной для пассажиров», — рассказали ТСН.ua в Киевском метрополитене.

В подземке надеются, что станция Лукьяновская заработает уже сегодня, однако точное время пока не прогнозируют. Также остается открытым вопрос, будет ли функционировать выход в сторону потерпевшего серьезные разрушения ТЦ «Квадрат».

Кроме того, этой ночью из-за вражеской атаки пострадал один из выходов станции метро «Хрещатик» на улице Институтской. От взрывной волны там разлетелось стекло на окнах входной группы. В настоящее время обломки собирают, а окна планируют закрыть фанерой. Техническое оборудование станции «Хрещатик» работает в штатном режиме.

Атака по Киеву — последние новости

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине — больше всего пострадали Киев и Киевщина.

В Киеве, по последним данным, двое погибших и более 77 пострадавших.

В Киевской области известно о двух погибших и 9 пострадавших, среди них — ребенок.

Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек. Двое раненых женщин госпитализировали в местные больницы. В шести районах области повреждены жилые дома, магазины, предприятия, учебные заведения и медицины.

