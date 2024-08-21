Россияне возле детского кафе убили 15-летнего Диму Гречаника: подробности трагедии на Запорожье

Россияне на Запорожье атаковали детское кафе в селе Малокатериновка. Четверо подростков и 18-летняя девушка получили ранения. 15-летнего школьника, несмотря на все усилия, медики спасти не смогли.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

"Прежде всего хочу сказать, что в Малокатериновке трагическим был не только день накануне. Ночь здесь тоже была неспокойной. Около полуночи враг снова атаковал село из артиллерии. От прилетов загорелись несколько частных домов. Но к счастью обошлось без жертв", — говорит Кира Овес.

Накануне россияне обстреляли детское кафе, его вражеский снаряд превратил в пепелище.

В кафе после обстрела вспыхнул пожар

"Когда мы приехали сюда, увидели много крови, детские игрушки и вещи. Около этого заведения всегда немало детей, говорят местные, и вчера пострадали 4 подростка и девушка, 18 лет", — добавляет корреспондент ТСН.

"Вероника, которая работала в этом кафе. У нее незначительные осколочные ранения, одна девочка 12 лет Ева, ее уже приняли и мама была с ней ей сильно разорвала ручку", — говорит староста Малокатериновки Людмила Волык.

Людмила Волык.

"Я знал этих детей лично, это наши дети, это мои дети. Я с ними работаю постоянно, я с ними живу на этой улице. Так же здесь находится ребенок мой, который тоже гуляет, но слава Богу сегодня его здесь не было", — говорит полицейский офицер Кушугумской общины Сергей Волык.

Полицейские и горожане бросились на помощь детям. Самым тяжелым, говорят, был 15-летний парень, который, несмотря на все усилия медиков, погиб в реанимации.

Оккупанты ударили по детям в Запорожье

"Это Гречаник Дима, родители которого радовались, что он получил вызов в лицей, где должен был учиться", — говорит Людмила Волык.

Рядом с кафе – детская площадка и футбольное поле. Прилет произошел буквально за полчаса до начала тренировки — здесь должно было собраться несколько десятков детей, говорит староста. Трудно даже вообразить, если бы террористы ударили именно тогда. Двое из детей, которые получили ранения возле кафе, до сих пор в больнице. Их состояние тяжелое.

В Кушугумской общине сегодня день траура.

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