Россияне возводят укрепления и накапливают силы в Крыму не для наступления, а для обороны – эксперт

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму строят укрепления и подтягивают войска для обороны во время наступления ВСУ.

Сложившаяся в Крыму ситуация свидетельствует о том, что на полуострове больше готовятся к обороне, чем к каким-то масштабным компаниям. В северной части полуострова развернули большое количество российских оккупантов.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Это треугольник Медведевка-Джанкой-Армянск. Там оккупанты сконцентрировали до 20 БТГ. Также в районе села Степное можем говорить о скоплении большого количества техники и размещении дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", позволяющего наносить огненное поражение не только по Запорожью, Херсону, а также может достигать Одессы, Одесской области и Николаева", – рассказал он.

Александр Коваленко также отметил, что войска РФ, расположенные в районе села Степное, должны обеспечивать трассу Е-105. В Крыму фактически на каждой важной трассе сконцентрировано до 5 БТГ.

Коваленко считает, что они готовятся к обороне временно оккупированного Крыма, а не к масштабному наступлению на юге Украины.

"То есть все это указывает на то, что они в ближайшее время будут иметь назначение именно оборонного характера. Потому что для масштабного наступления на юге у них не хватает ресурса. Основной ресурс они концентрируют сейчас в Донецкой области, частично в Луганской области", — подчеркнул он.

Россияне также продолжают снимать с хранения старое вооружение, как танки и гаубицы, чтобы компенсировать потери, которые они имеют на юге. Но они не отправляют новое современное оружие, у них с этим проблемы. Они уделяют внимание югу, исключительно как плацдарму для обороны, а не какому-либо масштабному наступлению.

Эксперт также отметил, что ВСУ могут использовать комплексы HIMARS для ударов по оккупантам в Крыму, и США это прекрасно осознают.

"Это все хорошо понимают наши международные партнеры, что когда мы получим дальнобойное оружие, мы будем использовать его для освобождения всех временно оккупированных территорий. И если нам дадут GLSDB, ATACMS, то фактически нам будут давать это понимание использования их по территории Крыма", — резюмировал Коваленко.

Напомним, оккупанты построили базу на севере Крымского полуострова. На спутниковых снимках видна вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.

В Пентагоне заявили, что использование ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма – "решение Украины".

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