Россияне впервые сбросили КАБы на Запорожье: куда "прилетело" и что известно о последствиях

В Запорожье до 17 выросло количество раненых из-за обстрела. Враг выпустил по областному центру и близлежащим селам не менее семи управляемых авиабомб. Они повлекли за собой масштабные разрушения.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

"В общей сложности семнадцать человек ранены. Среди них — 15-летний подросток. Четверо человек остаются в больницах. Медики оценивают их состояние как среднее. Здесь с ночи жители разбирают изуродованные дома", — говорит корреспондентка ТСН.

Люди рассказывают, как пережили обстрел:

"Это все так мгновенно происходит. Я едва успел спрятать голову от обломков. Если бы я не лежал, не знаю, говорил бы сейчас с вами или нет", — говорит он.

"Я очень испугалась! Все окна вылетели! Ни одного окна целого нет! Очень было страшно!", — говорит местная жительница.

"Ничего не успела. В коридор выбежала. И после этого дверь вылетела — это все, что помню", — говорит жительница Запорожья.

Это первая атака авиационными бомбами по Запорожью. Взрывы один за другим звучали около 23 часов воскресенья. Люди как раз были дома. В общей сложности семь ударов по Запорожью и области. Избито 40 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, магазины и рестораны, медицинский центр и автомобили. В результате атаки вспыхнули пожары. Спасателям пришлось доставать людей из заблокированных домов. Они срезали двери и выводили жителей в безопасное место. Всего 27 человек спасены.

Россияне обстреляли Запорожье

Здесь до сих пор продолжается ликвидация атаки. Коммунальщики убирают разбитые улицы, а жители пытаются закрыть выбитые стекла и спасти хоть какое-то имущество.

Новости ТСН 12:00 23 сентября. Удар КАБов по Запорожью! Зеленский в США

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