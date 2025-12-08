Россияне вплотную приблизились к Гуляйполю: военные откровенно рассказали о боях на Запорожье

Война в Украине / © ТСН

Враг вплотную приблизился к Гуляйполю. Атаки вражеской пехоты там продолжаются фактически непрерывно, хотя и без тяжелой бронетехники, но с большим количеством живой силы и плотной поддержкой беспилотников, артиллерии и авиации. Вычислить и уничтожить противника — первейшая задача пилотов тяжелых бомберов 423-го отдельного батальона беспилотных систем «Скифские грифоны».

Их круглосуточную работу видел корреспондент ТСН Александр Моторный.

Ночные бомбардировщики работают круглосуточно

Первейшая задача экипажей «Скифских грифонов» — выбивать и уничтожать любые тайники оккупантов или самих вражеских штурмовиков, которые пытаются продвигаться на запад группами или поодиночке в Гуляйпольском секторе фронта.

Экипажи, которые летают мощными гексакоптерами «Вампир», вынуждены стартовать круглосуточно из-за непрерывной активности врага.

«Мы универсальны, так сказать. Поражение живой силы, или укрытие надо вскрыть, или дом. Или — заминировать», — говорит сапер экипажа ударных БПЛА «Барни».

Преимущество «Вампиров» над FPV

Главное преимущество «Вампиров» — мощность и количество боеприпасов, которые дрон способен нести на каждую миссию (до 18 штук на несколько вылетов). Это позволяет наносить удары там, где меньшие дроны бессильны.

«FPVшки не везде достанут. Бомбер приедет — прилетит, сбросит что-то большое. И уже разнесет, например, что-то — туда, где FPVшка не залетит», — говорит «Гард».

Охота за «Вампирами» и логистика роботами

Слабое место «Вампиров» — их размер и громкость, из-за чего за ними постоянно охотится враг. Вражеские FPV-дроны пытаются перехватывать украинские бомберы прямо во время полета, стартов или приземлений.

Потеря каждого борта — проблема, ведь враг круглосуточно просматривает все пути сообщения с неба. Поэтому «Скифские грифоны» активно применяют наземные роботизированные комплексы (НРК) для логистики, чтобы не подвергать людей опасности.

Корреспондент ТСН увидел, как НРК подвозит на позицию украинских бомберов новый борт, минимизируя риски.

Считанные секунды на разгрузку, и «Вампир», доставленный НРК, уже поднимается в небо.

В течение одной ночи, и только один экипаж бомберов 423-го батальона, выполнил более пол десятка боевых задач. Боевая работа, восточнее реки Гайчул, в восточном Запорожье, пока продолжается непрерывно.

