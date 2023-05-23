Россияне врут о "гибели" Залужного: в Минобороны рассказали, где главнокомандующий

Фейки россияне называют чепухой.
Российские пропагандисты активно распространяют информацию о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный "в критическом состоянии находится в главном военном госпитале, где продолжается борьба за его жизнь", якобы после полученного ранения.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире "Сніданку з 1+1" прокомментировала пропаганду Кремля.
Маляр рассказала, что общалась с главнокомандующим телефоном накануне вечером – 22 мая. По ее словам, теперь, кроме рабочих моментов, она еще и звонит по телефону и спрашивает Залужного: "Как Вы?".
"Отшучивается (Залужный — Ред.) всегда... Потому что разное пишут... Даже что запил... Это чушь. Потому что у военных очень жесткая дисциплина. И там даже кофе нет, чтобы стимулировать себя. Там совсем другие стоят задачи. И это просто смешно читать. Но у россиян логика русская", — отмечает Маляр.
Как сообщалось, в России пропагандистская машина в начале мая распространила в Сети фейки о якобы гибели Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и других военных командующих. В Минобороны фейки РФ шли.
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