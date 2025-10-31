Россияне всего за несколько слов "осудили" 21-летнюю украинку из Мелитополя

Яна Суворова / © ТСН

Только за признание факта, что Мелитополь — это Украина, россияне судят украинцев, оказавшихся в оккупации.

Так произошло и с 21-летней Яной Суворовой. На момент начала полномасштабного вторжения девушка решила остаться в родном городе в Запорожской области. А еще стала администратором телеграмм-канала «Мелитополь — это Украина». Чуть больше, чем за год войны, за ней пришли фсбовцы. Ее, и еще шестерых ребят, также модераторов и админов телеграмм-канала, обвинили, в частности, в терроризме. На днях Яне Суворовой вынесли приговор — 14 лет за решеткой в РФ.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Эта история началась чуть больше двух лет назад. И о ней тогда пропагандисты одного из российских каналов сняли огромный сюжет. Речь идет здесь, в частности, о Яне Суворовой. На прошлой неделе суд РФ приговорил ее к 14 годам тюрьмы.

Александр Николаенко — друг Яны Суворовой. Он едва ли не первым после приговора девушки дал огласку ее истории.

«Я надеюсь, что после приговора, скажем так, она перестанет быть интересной российской стороне, они завершат все эти процессуальные действия фейковые, и произойдет чудо», — говорит Александр Николаенко, друг осужденной в РФ.

На момент начала полномасштабной войны Яне Суворовой было 18 лет. В тот момент жители Мелитополя, которые за считанные дни войны оказались в оккупации, пытаются оказывать мирное сопротивление россиянам. Выходят на митинги, и заявлять свою позицию. В частности, тогда и создался телеграмм-канал «Мелитополь — это Украина». Одной из тех, кто вел его, была Яна Суворова.

И так было до 20 августа 2023 г. В тот день телеграм-канал оккупанты заблокировали. И пришли за всеми семью его администраторами.

Алевтина с Яной — подруги с детства. Вместе занимались гимнастикой Аля с оккупации выехала. Сейчас она в Чехии. У нее есть возможность переписываться с подругой через российскую тюремную почту.

«Меня очень беспокоит то, что в одних из последних писем она писала о том, что она в ее камере три девочки, которые пытались покончить жизнь самоубийством. И она говорит, что ей очень страшно, что она тоже когда-то может дойти до такого состояния и ничего не сможет с этим сделать», — говорит Алевтина Кишко, подруга осужденной в РФ.

«Честно, это нечеловеческие условия, когда ты должна стоять, молчать, петь гимн, у тебя везде висят камеры, боди-камеры следят, тебя слушают все время, по ночам слышать крики — это тяжелое испытание для молодой девушки», — говорит Александр Николаенко, друг осужденной в РФ.

Сейчас друзья Яны Суворовой делают все, что могут, чтобы помочь освободить подругу. Выходят на акции в Киеве и Праге. Александр уже добился от дипломатов Канады и Норвегии относительно адвокационной помощи Яне. Сейчас собирается написать письмо Мелании Трамп. Алевтина за рубежом связывается с журналистами, чтобы огласка истории подруги набирала обороты. И оба мечтают вновь ее обнять.

