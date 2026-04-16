Россияне всю ночь и утро терроризируют "Шахедами" областной центр Украины: вспыхнули пожары (видео)

Последствия обстрела Харькова / © ГСЧС Украины

Разбитые крыши и посеченные обломками стены — это последствия попадания только одного «Шахеда» в Харькове. А их чуть ли не ежедневно над городом летает с десяток. Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру. С самой ночи город взялся ликвидировать последствия. Пока одни службы латают коммуникации, другие помогают оправиться владельцам изуродованных домов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Ночной террор Немышлянского района

Этой ночью российские дроны заходили на Харьков несколькими волнами. Больше всего досталось частному сектору Немышлянского района. Там вражеский беспилотник взорвался прямо на дороге посреди жилых домов. Очевидцы вспоминают: взрыв был такой силы, что здания буквально содрогались.

Александр, очевидец: «Сначала гудело, потом стрелять начали, тишина и вспышка. Вот все, что я видел. И дом туда-сюда ходил. Сразу начали звонить крестникам, потому что поняли, что это рядом с ними».

Владелец одного из поврежденных домов, Виталий, во время атаки был на работе. О том, что дома больше нет, узнал от напуганной жены.

Раненые люди и разбитый газопровод

В результате ночной атаки осколочные ранения получил 66-летний мужчина, у пожилой женщины — острая реакция на стресс. Кроме жилья, агрессор попал в критические коммуникации: взрыв разорвал газопровод и повредил контактную сеть электротранспорта.

Игорь Терехов, мэр Харькова: «Повреждены десять частных домов, повреждена контактная сеть. Кроме этого, разбит газопровод. Сейчас работают наше коммунальное предприятие, чтобы привести в порядок все то, что натворил российский агрессор».

Утренние прилеты: Салтовка и центр города

Только горожане начали оправляться от ночного ужаса, как утром враг атаковал снова. Сначала под ударом оказался Салтовский район — там дрон попал в садовое товарищество, из-за чего возник пожар.

А уже через несколько часов очередной «Шахед» долетел до самого центра города. Беспилотник попал в двухэтажное офисное здание. На месте поднялся масштабный пожар, а весь квартал окутал густой черный дым. Спасатели работают на месте, укрощая огонь и разбирая завалы.

Харьковчане в очередной раз демонстрируют несокрушимость: пока службы латают трубы и провода, люди самостоятельно сгребают стекло, готовясь к следующей тяжелой ночи.

