Россияне всю ночь обстреливали Сумы: какая ситуация в городе и куда "прилетело"

Оккупанты продолжают уничтожать украинские города.
Всю ночь и утро Сумщину атакуют вражеские дроны. Взрывы раздавались один за другим. Под огнем город и область были и накануне. Всего за день там зафиксировали более 180 взрывов.
В областном центре устраняют последствия массированного удара – поэтапно восстанавливают поставку электричества и воды. В городе поврежден энергетический объект, несколько часов троллейбусы не курсировали, были обесточены все объекты водоканала.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.
Всю ночь россияне били по Сумам. Власти просили не покидать укрытия. Силами ПВО над Сумщиной было сбито шестнадцать "Шахедов". В городе были попадания. Сумы без света, вода в кранах едва текла, троллейбусы не вышли на маршруты – враг ударил по объектам энергосистемы. Также повреждены дома дачного массива, один полностью разрушен.
Из-за прилета один из домов загорелся. Утром без электричества также находились жители Сумского, Конотопского и Охтырского районов и еще семи участков. Объекты критической инфраструктуры – водоканалы и больницы — были подключены к системам резервного питания
К обеду энергоснабжение было восстановлено. Водонасосные станции заработали в обычном режиме.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Свыше 180 ВЗРЫВ! СОВЕСТЬ всю ночь и утро под атакой вражеских дронов!
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, российские военные осуществили авиационный удар по энергетическим объектам города Сумы. Оккупанты атаковали город "Шахедами".
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