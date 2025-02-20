Россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами": куда целились оккупанты и какие последствия

Российские оккупанты снова массированно атаковали Одессу. Что известно о последствиях?

Враг второй день подряд массированно атакует Одессу. Более полутора десятков "Шахедов" россияне снова нацелили на энергетические объекты. Раненый 55-летний мужчина. Из-за повреждения теплосети без отопления осталось около 5 тысяч человек. А в большом спальном районе горожане до сих пор без света и тепла после массированного удара, произошедшего минувшей ночью.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Чтобы атаковать Одессу, враг снова направил целый рой ударных дронов. Силы обороны пытались сбивать их еще над морем, но "Шахеды" прорывались в направлении жилых кварталов, чтобы даже в случае сбития взрывные части нанесли максимум разрушений.

Запылало на крыше заведения питания, загорелись складские помещения. Обломки повредили админздание, автомойку и упали на проезжую часть. На территории одного из предприятий упал сбитый "Шахед". Рядом с его двигателем вырвались от взрыва, а вокруг разбиты взрывной волной и обломками автомобили. Утром люди пришли на работу и увидели, что все вокруг разбито.

Армия РФ ударила по Одессе ночью на 20 февраля. / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Вот что об атаке говорят жители Одессы:

"Без работы, столько денег вложили, столько всего".

"Никто не пострадал слава Богу, но как видите колоссальные разрушения. Поэтому даже не знаем, что делать. Никаких военных объектов здесь вообще нет, вы видите склады, складские помещения ничего такого военного точно нет".

"У нас здесь было кофейное производство, к счастью, из оборудования почти ничего не пострадало. Только стекло выбило и потолок попадал. К счастью, все цели, все оборудование тоже целое. Вообще непонятно здесь никакого военного объекта нет только гражданская инфраструктура, производство, фотостудии и все".

Тем временем энергетики до сих пор работают над восстановлением поврежденного в результате вчерашней атаки. Только в одном из районов области без света остаются более 80 тысяч абонентов. За ночь удалось заменить оборудование и с утра одесситам начали включать свет. Постепенно заживляют котельные, так что до конца дня людям, которые больше суток сидели без отопления, обещают дать тепло.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это просто ж*па, извините" ОДЕССА снова под ОБСТРЕЛОМ и БЕЗ СВЕТА

Напомним, Россия нанесла массированный удар по Одессе. Несколько тысяч жителей одного из районов Одессы остались без света из-за повреждения инфраструктуры.

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