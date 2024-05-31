Россияне выбежали снимать видео: филигранное уничтожение порта и нефтебазы оккупантов

В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с СБУ нанесли массированный, а главное — комплексный удар по российской военной логистике в Краснодарском крае РФ.

Уничтожены порт и нефтебаза кафиров. В Генеральном штабе ВСУ отчитались об очередной успешной атаке на вражеские объекты в Краснодарском крае РФ. Российские СМИ взывают о массированной атаке БпЛА. Украинские военные похвастались успешным применением ракеты собственного производства.

Куда именно попали ВСУ, что об этом говорят россияне и какие еще сюрпризы ждут россиян? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

ВМС и ВСУ в ударе

В ночь на 31 мая Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с СБУ нанесли массированный, а главное — комплексный удар по российской военной логистике в Краснодарском крае РФ. По данным самих россиян, взрывалось в Новороссийске, а наибольшие разрушения им нанесли в Темрюкском районе. В 3 ночи об атаке сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.



“Серьезная ситуация в Темрюкском районе – там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — сказал он.

А вот и кадры горящего НПЗ в Темрюкском районе. Но это далеко не все. В Генштабе раскрыли детали.



“Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: нанесен точный удар по терминалам в Краснодарском крае. Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Это произошло в начале суток 31 мая — на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун". Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей дознается”, — сообщили там.

Военные сообщили, что избивали по россиянам не только БпЛА, но и ракетами, при чем украинского производства. Речь идет о знаменитом "Нептуне", который в свое время потопил крейсер "Москва". Тогда эта ракета могла бить только по объектам в море, для чего ее и изобрели. Но еще в марте 2024 года специалисты писали, что ее глубоко модернизировали. Тогда с ее помощью удалось уничтожить русский Большой десантный корабль Ольшанский.

“Первый аспект – дальность. Официально для "Нептуна" она определена в пределах 280 км. Но ее едва хватает для запуска ракеты по прямой с береговых позиций без закладки возможностей для маневрирования и обхода зон ПВО. Но и это не главное, потому что даже официальное название ракеты Р-360 "Нептун" должно намекать. Хотя уже была неофициальная информация, что ее дальность была увеличена до 400 км ”, — пишет Defense Express.

Украинский ВПК удивляет

В Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 31 мая якобы уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 беспилотников. Итак, Украина еще раз продемонстрировала – ее ВПК растет и эволюционирует. Теперь собственные ракеты — не менее дальнобойны, чем передает Запад. Детали крайнего удара по информации из собственных источников рассказал журналист Андрей Цаплиенко.



“У нас есть дополнительная информация об уничтожении российской логистики на переправе Керчь-Кавказ. Это была часть многодневной операции, которую проводили Силы обороны Украины совместно с СБУ. По предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт «Кавказ» и использовались для военной логистики агрессора. Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Собственно, этой ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту «Кавказ». Из-за нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника”, — написал он.

Белоусов притворился

Тем временем россияне рассказали о деталях массированной атаки по Крыму 29 мая. По словам нового министра обороны РФ Андрея Белоусова, ВСУ били ракетами ATACMS, а целью был Крымский мост: “Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью “Атакмсами” на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней”,

Но Белоусов несколько недоговаривает, ведь в результате украинской атаки россияне понесли потери. Опять же били ВСУ комплексно: дронами, ракетами и морскими безэкипажными катерами. Последние уничтожили два русских катера класса "Тунец".



Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, активно использовавшейся врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Стоит отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО — "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

В результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика окупантов на полуострове существенно подорвана», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Судя по плотности атак и упорству сил обороны, Украина начала по крайней мере подготовку к полному уничтожению Крымского моста. По данным военных, враждебная логистика там уже значительно подорвана.

Напомним, что в апреле 2024 года британское издание The Guardian со ссылкой на источники в ГУР сообщило, что Силы обороны планируют уничтожить Крымский мост до июля 2024 года. Уже тогда, по их информации, у Буданова было все необходимое для этого. Очевидно, что этому будут способствовать и недавние успешные попадания по российским аэродромам в Крыму, в частности, уничтожение самых передовых российских ЗРК с-400 под Бельбеком и в Джанкое.

Неспокойно россиянам и сейчас. Утром 31 мая неизвестные добрые дроны снова посетили Татарстан, чем изрядно переполошили местных. Да так, что в аэропорту Казани объявили план "Ковер". Эти видео можно смотреть вечно! И обязательно со звуком!

Один из беспилотников похоже сбили. Видео было опубликовано местными.

"Мы даже еще не начинали"

Но на этом сюрпризы от ВСУ точно не заканчиваются. По данным издания New York Times, Украина уже получила зеленый свет от США по применению их оружия по РФ. Американские чиновники якобы заявили, что все начнется в ближайшие часы или дни. Но, конечно, есть нюанс — пока это разрешение распространяется на удары по приграничной, чтобы облегчить ситуацию для ВСУ в Харьковской области. Кстати, подтвердил эту информацию и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Так… дальше будет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Е*АААТЬ! ДРОН Х**РИТ!" РФ накрыла нашествие БПЛА! Россияне выбежали снимать видео!

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