Россияне выгнали из родного дома: 100-летний ветеран Второй мировой войны рассказал о своей мечте

Родной дом ветерана оккупировали россияне, и теперь он живет в арендованном жилье.

Ветерану Второй мировой войны Николаю Голубу на этой неделе исполнилось 100 лет. Юбилей встречал в чужом доме в Полтаве. Потому что его родной дом на Луганщине заняли российские солдаты.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Инны Боднар.

Свое столетие Николай Голуб встречает в Полтаве, как переселенец. Пиджак с орденами - едва ли не единственное, что забрал из родного дома на Луганщине. Если подумать, вздыхает Николай, то ныне он не может поехать ни в одно место, где родился и жил.

Николай Голубь

Родился Николай Федорович на Херсонщине. Ныне эта территория оккупирована. Жили, вспоминает, зажиточно, потому что имели трех лошадей, коровы и огород. Но их раскулачили.

"Стыдно вспомнить период сталинизма. Это ой - такое бесправие. Кто что хочет и вытворяет. Никому ни пожаловаться. Никто ничего. То комбеды. То приходят с такими пиками и долбят землю. Не спрятал ли", - говорит ветеран.

Потом была война. Его мобилизовали в 1943, когда только исполнилось 18 лет. Николай был в пехоте, помнит, как форсировали Южный Буг и чудом выжили.

"Немец не стреляет и мы не стреляем. У нас нечем и у него оказалось тоже не было боеприпасов. Через 5 км железная дорога Зеленый Гай. А там на платформах немецкие танки 15 штук - новенькие. Оказывается у них не было горючего. Того они нас не подавили", - вспоминает ветеран.

Он дошел до Берлина. На груди у ветерана - ордена. Но он не хочет о них рассказывать.

"Не хочется. Оно как будто хвастливое. А это же смерть. Это плохо. На сердце плохо", - говорит ветеран.

Теперь народ с которыми бок о бок тогда воевал, выгнал его из родного дома. Потому что после второй мировой господин Николай поселился на Луганщине. Когда 2014 их ненадолго оккупировали россияне, то он полностью перешел на украинский язык. А когда в 2022 оккупанты вернулись, то взял пиджак с орденами и уехал. В съемном доме в Полтаве Николай Федорович много читает. Вот из библиотеки дочь принесла Довженко «Зачарованная Десна». А еще у него есть смартфон и подписки на разные каналы. Вот на днях обалдел от увиденного: российские дети скачут возле елки с портретом Сталина.

"Сейчас в интернете хвалят Сталина, мне хочется плюнуть. Миллионы погибли голодной смертью", - говорит ветеран.

Николай Голубь

Какое желание загадал Николай, когда задавал свечи на свой век, никто не спрашивал. Чтобы сбылось. А желание у него — дожить век в своем доме на родной Луганщине.

Дважды потерял все из-за россиян! История ветерана Второй мировой войны, которому исполнилось 100 лет

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