Россияне выжгли на теле пленного воина ВСУ надпись "Слава России": медик шокировал новыми подробностями

В Украине помогают раненому воину / © ТСН

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Фотографии украинского воина с выжженной прямо на животе надписью «Слава России» ужаснули всех, когда эта история получила огласку в соцсетях.

Корреспондент ТСН Ирина Кондрачук встретилась с врачами, которые взялись помочь воину избавиться от последствий этого жестокого издевательства.

Рубцы военного, который вернулся в одном из крупных обменов, наконец пытаются стереть. Об этом накануне в своих соцсетях сообщил врач реабилитационной миссии «Неопалимые» Александр Туркевич.

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Случай, который облетел Сеть и возмутил сотни тысяч пользователей по всему миру — на самом деле уже закономерность. Последствия ужасов российского плена удалять с тела бывшего военнопленного взялся львовский врач. Он отмечает, что это не первый случай пыток.

«Есть гораздо меньшие рубцы, но, скажем, когда армейским ножом вырезают свастику на лбу, оно выглядит как-то так деликатнее, но работать с ними гораздо сложнее», — говорит медик.

Врач рассказывает: этот военнослужащий попал в плен после боя, во время которого был тяжело ранен. Оперировали его в тюрьме.

Надпись на теле / © ТСН

«Тот рубец, который у него есть большой, по центру живота. Это было вскрытие по поводу установления цистустомы. Это трубка, которая заведена в мочевой пузырь и выведена снаружи для того, чтобы выпускать мочу. То, в каком состоянии он попал уже обратно после обмена — это свидетельство того, что операцию делали не для того, чтобы помочь пациенту, чтобы его вылечить. А делали только для того, чтобы он не умер», — говорит медик.

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Военнослужащий говорит — надпись россиян на его теле появилась после операции. Единственное, что помнит, кроме того, что был под анестезией, что российские медики еще и завязали ему глаза.

«Человеку в сознании такое невозможно сделать. Кроме того, там достаточно тонкие буквы. Соответственно понятно, что это не гвоздем раскаленным. Это делалось если не самостоятельно, то с полного благословения оперирующего хирурга, который еще и получал от этого удовольствие», — говорит медик.

Наш собеседник сохраняет врачебную тайну и не называет, кто именно его пациент. Он против разглашения личной информации.

Из того, что нам известно, ему ориентировочно 40. Он — боец ВСУ, и не контрактник. Его мобилизовали для того, чтобы защищать свое государство. И до сих пор на его теле не было ни одного намека, ни одной татуировки, которая могла бы спровоцировать врага. Но теперь его тело — архив свидетельств.

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Чтобы регенерировать кожу, пациенту уже провели первую инъекцию. Следующая процедура, говорит, минимум через две недели.

Процесс удаления рубцов — не быстрый, но бесплатный для всех защитников и гражданских, которые получили милитари-травмы.

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