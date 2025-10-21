Россияне взялись терроризировать еще один регион Украины: КАБами и дронами уничтожают все

Днепропетровщина / © ТСН

Покровская громада на Днепропетровщине уже не считает обстрелы, потому что они фактически не прекращаются. Днем и ночью по поселку летят дроны и КАБы. А накануне оккупанты уничтожили последний большой супермаркет, который до сих пор работал, чтобы поддержать людей. Эвакуационщики ежедневно вывозят из Покровского десятки жителей. Однако сотни еще остаются.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

«С каждым приездом в Покровскую громаду замечаешь все новые страшные изменения: разбитый центр, разбитые дома и сгоревшие машины. Массово закрываются магазины. Местные говорят, иногда даже хлеба невозможно здесь купить. А еще поражают пустые улицы. Более-менее людно только рядом с магазинами. Местные запасаются продуктами пока есть такая возможность», — говорит Анастасия Неверная.

Галина, рассказывает — с последней сотней гривен, пришла за покупками, потому что пенсию из-за постоянных обстрелов никак не довезут. Говорит, едва пережила эту ночь. Несмотря на опасность выезжать женщина пока не собирается. Подкармливает брошенных соседских собак и, говорит, уже привыкла спать сидя в коридоре.

Угощает местных свежекопченым мясом, а себе зарабатывает на хлеб. Господин Роман с передвижной коптильней уже несколько месяцев стоит в центре Покровского. И хотя, спрос существенно снизился, постоянные клиенты все же есть. Роман переселялся уже трижды. А учитывая ситуацию в Покровском, понимает — вскоре в четвертый раз придется искать новый дом.

Пани Зинаида живет с мужем в разбитом доме — рядом разорвался российский дрон. Они той ночью чудом уцелели. С грустью говорят, им не привыкать к руинам, потому что уже теряли дом в Гуляйполе. А самое страшное, как наведались туда забить окна и забрать некоторые вещи, российский обстрел убил их дочь. Поэтому искать убежище снова, ни сил, ни желания не имеют.

«Большинство героев этого сюжета мы снимали в центре поселка, рядом с супермаркетом, который до последнего пытался здесь работать. Теперь это кадры из прошлого. Потому что прямым попаданием беспилотников враг уничтожил магазин», — говорит корреспондент ТСН.

Поэтому тех, кто еще остается в Покровском, ждет новое испытание. Кроме выжить под ударами дронов и КАБов, еще согреться зимой и найти в поселке продукты. Ведь маленькие магазинчики здесь тоже прекращают работу.

