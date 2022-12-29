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"Россияне задействовали 13 самолетов, два корабля и тактическую авиацию": Игнат сообщил, сколько ракет может быть выпущено по Украине

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
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"Россияне задействовали 13 самолетов, два корабля и тактическую авиацию": Игнат сообщил, сколько ракет может быть выпущено по Украине

Фото: Associated Press

Имеются самолеты, которые могут запускать ракеты Х-22. Активность высокая.

Россияне для массированного ракетного удара по Украине 29 декабря задействовали 13 самолетов и два корабля, а также тактическую авиацию.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, всего может быть запущено врагом около 100 ракет.

"Россияне задействовали около 13 самолетов, два корабля, есть тактическая авиация. Есть самолеты, которые могут запускать ракеты Х-22. Активность высока. Если задействованы 13 самолетов и два корабля, то можно понять, что может быть около 100 ракет. Они готовы столько потратить. Я думаю, что может быть около 90 ракет", — сообщил Юрий Игнат.

Он добавил: "Предварительно по Киеву уже есть работа, есть сбитые крылатые ракеты. Позже сообщим о количестве ракет".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сообщил, что россияне запустили по Украине в канун Нового года более 120 ракет.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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