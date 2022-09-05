Россияне зафиксировали запуск ракеты из Белгородской области, разнесшей десяток частных домов в Харькове

Запуск ракеты видели и сами россияне, они традиционно снимали ее вылет из окон, а уже через минуту Харьков вздрогнул от мощного взрыва.

Россияне снова обстреливали Харьков, попадание зафиксировали в Новобаварском районе. Вырва от прилета образовалась возле частных домов. Обломками и ударной волной снесло крыши, выбило окна, трех человек ранило, говорится в ТСН.

Это были опрятные домики с цветущими дворами, но по прилету ракеты район больше напоминает давно забытое заброшенное село. Дома без крыш и окон, все в обломках. Люди отчаялись, потому что оказались в эпицентре прилета российской ракеты.

«По Новобаварскому району города Харькова был произведен обстрел ракетой С-300 с территории Белгородской области. Следователи и прокуроры смогли установить вид по маркировке и остаткам ракеты, которая была на месте», – говорят в местной прокуратуре.

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Запуск ракеты видели и сами россияне, они традиционно снимали ее вылет из окон, а уже через минуту Харьков вздрогнул от мощного взрыва. «Параметры воронки стандартны для такого типа ракет. Почти 8 метров в диаметре и 3.5-4 метра в глубину. Воронка наполовину заполнена водой. Установить ее полную глубину невозможно», – сообщает начальник взрывотехнического управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Безрук.

Трех человек с ранениями пришлось госпитализировать. А уже с утра местные вышли на уборку. Госпожа Алла выносит третье ведро уламков из своего дома. В руках немалый обломок ракеты, едва не убивший женщину. «Это то, что пролетело мимо головы. Из одного окна и через весь дом в другое окно. Крыши нет, окон нет, дверей нет, ворот нет, сарая нет, гаража нет», — говорю женщина.

Такая же ситуация и у соседей. Серьезные повреждения в десятке домов.

Обломки от ракеты изрубили дома на нескольких улицах, у многих выбиты окна и двери. Пока не залатают дыры, говорят люди, вынужденные переехать к родственникам.

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