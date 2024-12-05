Россияне захватили в плен шестерых украинских мэров: что о них известно

Россияне держат в плену шесть украинских мэров и глав громад. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О руководителях местного самоуправления, оказавшихся во вражеском плену, рассказала Алина Туришин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

В российском плену находятся шесть украинских мэров и глав громад. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что они - среди тысяч украинцев, которые ни в чем не повинны, но годами находятся в неволе.

Гибель Евгения Матвеева

На днях стало известно о возвращении тела мэра города Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева. Он умер в плену, где пробыл почти три года — с тех пор, как россияне захватили город.

Также читайте В Курщине российские солдаты получили жестокий приказ в отношении пленных

“Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, не безразличным к судьбе своей страны и своей громады. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности общины, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери”, - написал в своем Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Медийная инициатива по правам человека сообщила, что Евгения Матвеева задержали 13 марта 2022 года на одном из российских блокпостов на выезде из города Днепрорудное На тот момент мэр продолжал выполнять свои обязанности.

27 февраля 2022 года группа местных жителей во главе с Матвеевым не пропустила в город российскую военную колонну.Позже городской голова пытался организовать обеспечение гуманитарных потребностей горожан – выпекание хлеба, помощь малоимущим и пожилым людям, занимался вопросами эвакуации гражданского населения в сторону города Запорожья и поддержанием правопорядка в городе. Матвеев отказался сотрудничать с российским оккупационным контингентом.

Евгения Матвеева незаконно удерживали на территории РФ, его содержание было подтверждено Россией через Международный комитет Красного Креста в 2023 году. Обстоятельства гибели Евгения Матвеева неизвестны.

Похороны Евгения Матвеева прошли 5 декабря в Буче Киевской области.

Пленные украинские чиновники

В 2024 году стало известно о ряде случаев гибели гражданских украинцев в российских местах лишения свободы Правозащитники отметили, что положение мирных граждан Украины, многие из которых задержаны еще весной 2022 года и находятся в российских местах лишения свободы, является критическим. Из свидетельств освобожденных, часто эти люди страдают от пыток и жестокого обращения и ненадлежащих условий содержания.

Также читайте Военный в плену РФ: что делать родным и где искать помощь

С начала широкомасштабного российского вторжения были захвачены в плен 55 должностных лиц органов местного самоуправления.

В частности, среди них: мэр города Голая Пристань Александр Бабич, мэр города Херсон Игорь Колыхаев, мэр города Херсон в 2014-2020 годах Владимир Николаевенко, депутат Купянского горсовета Николай Маслий, незаконно осужденный депутат Новокаховского городского совета Игорь Протоковило. Неизвестное место нахождения задержанного старосты села Новые Боровичи Черниговской области Анатолия Серого..

Что известно о других

Мэр города Голая Пристань Александр Бабич

Голопристанского городского голову Александра Бабича цинично похитили прямо из дома 28 марта 2022 года. Он до сих пор находится в плену РФ под психологическим и физическим давлением.

После начала полномасштабного российского вторжения и оккупации Херсонской области в течение месяца Александр Бабич продолжал выполнять свои обязанности и заботиться о городе и селах громады. Чтобы предотвратить мародерство и диверсии, он организовал патрулирование Голой Пристани, несмотря на присутствие БТРов с вооруженными российскими военными, отвечал на обращение горожан, организовывал поставки продуктов в магазины, в которых уже заканчивались запасы.

Городской голова до последнего оставался с общиной в городе и не изменил стране, своей громаде, своим идеалам, ценностям, принципам, патриотизму и совести.

Чтобы поддержать заключённого российскими оккупантами мэра жители общины, находящиеся на подконтрольной территории, неоднократно собирались на митинги и участвовали в акциях.

Мэр города Херсон Игорь Колыхаев

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев с начала полномасштабного вторжения России в Украину не покинул город и продолжил свою деятельность. По данным помощников Колыхаева, 28 июня 2022 он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали сотрудники горисполкома и, как только вышел из машины, его сразу задержали вооруженные российские силовики.

Где сейчас находится мэр Херсона — точно неизвестно. Его сын Святослав рассказал "Радио Свобода", что на его предложения выехать из Херсона, отец отвечал, что "он должен выполнять свои обязанности", в том числе остаться с гражданами, поддерживать жизнедеятельность города.

Экс-мер Херсона Владимир Николаенко

Владимир Николаенко в 2014-2020 годах был городским головой Херсона. Тогда он противостоял силам, которые имеют "пророссийские корни". Его советницей была известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

2020 Владимир Николаенко сложил полномочия мэра, но не изменил свою проукраинскую позицию, говорят его родные. Из-за нее же был похищен россиянами, когда Херсон оккупировали в феврале 2022 года.

Депутат Купянского горсовета Николай Маслий

Директора местной нефтебазы и депутата Купянского горсовета Николая Маслия россияне похитили 1 марта 2022 года. Во время проукраинского митинга чиновника затолкнули в военный джип и вывезли в неизвестном направлении.

Известно, что Николая некоторое время удерживали на телебашне в Купянске. О его дальнейшем местонахождении до сих пор ничего не известно.

Депутат Новокаховского городского совета Игорь Протоковило

В апреле 2022 года российские военные похитили из собственного дома 35-летнего депутата Новокаховского городского совета, руководителя дачного поселка Игоря Протоковыла.

Российские оккупационные власти обвинили его в шпионаже в пользу СБУ и приговорили украинца к 12 годам заключения.

Староста села Новые Боровичи Черниговской области Анатолий Серый

Старосту села Новые Боровичи Черниговской области Анатолия Серого россияне похитили 29 марта 2022 года. Представители ФСБ ворвались в его кабинет, провели там обыск, изъяли компьютерную технику, оборудование, документы и деньги.

Чиновника во время задержания избили, завязали глаза и надели наручники. После того как оккупанты провели еще один обыск дома у старосты, его посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении.

Реакция мира на пленных украинцев

Президент Зеленский подчеркнул, что мир мало реагирует на то, что РФ делает с украинскими пленными. До сих пор в мире немного голосов, которые говорят о похищенных Россией украинских детях.

Он также отметил, что Украина мало получает помощи от ООН и Международного Комитета Красного Креста по возвращению украинских пленных.

Из плена удалось вернуть 3767 украинцев и украинок.

За время войны, которая в Украине длится уже 10 лет, стало ясно, что международные организации, которые должны обеспечивать соблюдение гуманитарного права, не выполняют своей ключевой роли. ООН и МККК обладают значительными ресурсами, мандатом и полномочиями, но их вклад в освобождение украинцев остается минимальным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "РОССИЯ ЗАХАПИЛИ В ПЛЕН ШЕСТЬ УКРАИНСКИХ МЕРОВ! Зеленский сделал заявление!"

Напомним, в российском заключении скончалась украинская журналистка Виктория Рощина.

Читайте также: