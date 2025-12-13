Россияне замучили и сожгли трех украинских добровольцев: матери рассказали, как нашли тела сыновей

Могила / © ТСН

Реклама

Три семьи из Ирпеня, сыновья которых ушли добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения, почти четыре года ждали их из плена. А нашли — в могилах, где были похоронены как неизвестные тела. Активность матерей помогла выявить свидетельства военного преступления россиян и позволила им перезахоронить защитников с почестями.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич рассказала историю, которая может подсказать путь поисков другим семьям.

Трое закадычных друзей

Три женщины — Олеся (мать Артура), Валерия (мать Руслана) и Людмила (мать Алексея) — за последние годы стали родными. Их дети — Артур Баранец, Алексей Ященко и Руслан Филипенко — были неразлучными. Артур и Алексей дружили с трех лет, с детского сада.

Реклама

Парни были похожи по характеру, а также высокие — все трое под два метра ростом.

«Их называли дубы, мы когда их искали, все говорили, как их можно не запомнить, они вместе стояли, как дубы», — вспоминает мама Руслана.

На начало вторжения Артуру и Руслану было по 22 года, Леше — 20. Они отвезли родных на запад Украины и вернулись в Ирпень, где записывались в добровольческое формирование.

Мать Алексея вспоминает последние слова сына: «Очень запомнила, когда он сказал: со мной будет все хорошо».

Реклама

Задание, плен и следы пыток

Связь с ребятами оборвалась 2 марта 2022 года. В тот день Руслан, Артур и Алексей получили задание — отвезти боеприпасы и дроны на наши позиции.

Неподалеку Ворзеля ребята попали под обстрел. Родным позже удалось установить, что именно отсюда ребят забрали в плен. В конце марта на российском канале появилось видео допроса Артура и Руслана в лесу.

«Соседка сбрасывает мне видео, где он сильно избитый стоит на коленях, дает свечение этим военным оркам… Нам говорили, их не могут убить, потому что есть видео, потому что крутят видео, что они в плену», — рассказывала мама Артура.

Родные сдали ДНК-материалы еще в 2022 году. Поиски вели среди пленных, искали зацепки в Еленовке, Новозыбком СИЗО. «Я все же искала его живым», — говорит мать Руслана.

Реклама

Собственное расследование и халатность следствия

Проходил год, а родные не имели доступа к материалам уголовного дела, а следователи менялись. Матери взялись вести собственное расследование, используя неофициальные контакты. Они нашли жителя Ирпеня Сергея Кондратенко, который был захвачен россиянами в то же время.

Кондратенко помнил ребят по росту, машине и рассказал, что один из них был ранен.

Он подтвердил, что провел с Алексеем, Русланом и Артуром около пяти дней, их пытали:

«Использовали их — это март месяц, холодно, как матрасы. Они связывали их, они сидели на них», — говорит он.

Реклама

Ребят «шесть раз водили на расстрелы» в лесу. Затем удерживали в «холодильниках» Гостомельского аэропорта. 7 марта часть гражданских вывезли в плен, а кого-то расстреляли.

Обугленные останки и совпадение ДНК

Когда Киевщину деоккупировали, из Гостомельских ангаров в бучанское бюро судмедэкспертизы привезли обугленные останки, настолько изуродованные, что нельзя было установить даже количество тел.

Врач судебно-медицинской экспертизы Сергей Ляхович объяснил, что останки были сожжены: «Хуже всего это действие высоких температур, это обугливание для нас».

Из обгоревших фрагментов удалось изъять ДНК. Коммунальщики спрятали эти пакеты на Гостомельском кладбище как неизвестных.

Реклама

После четырех лет неизвестности, истощенная поисками, госпожа Валерия через личные связи попросила проверить ее ДНК. Оказалось, что ее материал вообще не был внесен в базу.

Когда данные ДНК Валерии Филипенко внесли, они на 99.9% совпали с останками под номером 352. Она также узнала, что у родных Артура и Алексея совпадение по ДНК было еще в 2023 году. Однако им об этом не сообщили.

«Если бы через личные контакты я не смогла это найти, то мы бы еще не известно сколько ждали своих детей, так не может быть,» — со слезами говорит Валерия.

Фрагменты Руслана и Алексея, а также большая часть Артура, пролежали в этих пронумерованных могилах четыре года.

Реклама

«Практически 4 года я искала ребенка в плену, а он лежал здесь, под домом, а я не имела возможности ни прийти, ни поплакать… У меня и у Люды очень маленькие пакеты, там почти нечего прятать, потому что сожженное, тленное все», — сказала Валерия.

Похороны и продолжение борьбы

Артура, Руслана и Алексея перезахоронили с почестями на Аллее героев в Ирпене. Друзья покоятся друг возле друга.

«Мы наших детей похоронили, достойно похоронили,» — сказала Людмила.

Для матерей это не финал. Они должны доказать, что их сыновья являются участниками боевых действий, ведь добровольно стали на защиту с первых дней.

Реклама

«Хочу, чтобы все человечество знало, что они герои», — заявляет госпожа Валерия.

Но главная борьба продолжается, чтобы были качественно собраны все доказательства военного преступления. Потому что у тех, кто расстрелял и сжег их безоружных сыновей, «есть имена, звания и должности в российской армии».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 12 ДЕКАБРЯ