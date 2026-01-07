Россияне запустили по Днепру более 30 "Шахедов": дроны падали на жилые дома и дворы

Последствия атаки на Днепр. Фото: Владислав Гайваненко, Днепропетровская ОВА

Днепр оправляется после массированной ночной атаки беспилотников. Россияне выпустили по городу более трех десятков дронов. Большую часть сбила ПВО, однако обломки и прямые попадания вызвали значительные разрушения в жилых кварталах.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Анастасия Неверная.

Взрывы посреди спального района

Один из российских беспилотников упал прямо посреди двора в одном из спальных районов Днепра. Взрывной волной и обломками разбило окружающие многоэтажки. Сразу после падения начали загораться и взрываться машины, припаркованные возле домов. Огонь мгновенно перекинулся на квартиры первого этажа.

Местный житель, у которого полностью выгорела одна из комнат, рассказал потрясающую деталь: пожар вызвал обломок машины, залетевший к нему в дом.

«Вот что залетело — автомобильная фара. Там горела машина и взорвалась. Вот почему пожар», — показывает мужчина на руины своей квартиры.

«Стекла по всей квартире»: свидетельства очевидцев

Только в одном дворе подсчитывают десятки искореженных авто и сотни выбитых окон. Днепряне вспоминают: взрывы начали раздаваться один за другим, когда большинство уже готовилось ко сну.

«Упал „Шахед“ там между ветвей на тополе, очень все испугались. Пострадали авто, которые там были. Нашей семьи также авто пострадало, там все выбило: стекла, двери… Но это такое, „мелочи жизни“, — делится эмоциями жительница поврежденного дома.

Другая очевидица добавляет, что повреждения получили буквально все имущество, однако главное — люди уцелели: «Повреждены все окна, балконы, лоджия, автомобиль. Повреждено все. Но все живы. Ждем очень помощи от нашей власти, ждем волонтеров».

Последствия и пострадавшие

В общем от атаки пострадали:

15 многоэтажек;

Профтехучилище и общежитие;

Школа и детские сады.

Семь человек получили ранения, среди них — двое детей. У большинства пострадавших диагностированы ранения стеклом и сильный шок. 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу, медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

На месте продолжают работать коммунальные службы, волонтеры и спасатели ГСЧС, помогая людям ликвидировать последствия ночного террора.

