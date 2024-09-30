Россияне запустили по Запорожью 13 КАБов: куда "прилетело" и какие последствия

Состояние двух женщин, пострадавших в результате авиаударов по Запорожью, остается тяжелым. Накануне враг массированно атаковал город – выпустил по нему 13 управляемых авиабомб. Ранения получили 16 человек, среди них подросток и 8-летняя девочка. Один КАБ разрушил целый подъезд многоэтажки. В частном секторе в руины превратились 5 домов, десятки повреждены взрывными волнами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Накануне около 6 утра россияне атаковали Запорожье 13 КАБами. Били по предприятиям, атаковали железную дорогу и жилые дома, когда в выходной люди еще спали.

"Проснулись от того, что на меня упал потолок, ну гипсокартон, поэтому не убило. Окон нет, дверь повреждена, потолок упал, мебель разбита", – говорит жительница Запорожья Наталья.

Последствия удара по Запорожью

Один из подъездов превратился в руины. Из-под обломков многоэтажки чрезвычайникам удалось спасти женщину. Ее зажало между плитами.

"Спасательная операция длилась около 30 минут, спасатели с помощью специального оборудования смогли деблокировать женщину, они оказывали психологическую поддержку, чтобы женщина не потеряла сознание, в такие моменты это очень важно. Также спасатели отыскали в одной из разбитых квартир кошку Меган и передали напуганное животное владельцам", – говорит спикер ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

Россияне уничтожили жилье пожилой пары. Мужчине – 91 год, он пережил Вторую мировую. Живет с женой на втором этаже – их квартира, как и соседние, тоже без окон, вся засыпана стеклом и обломками.

"Мы с женой как раз собирались попить чего-то, не успели. Вся поверхность дивана покрыта стеклом, в меня тоже вонзились осколки, я так порасчесывал, выбросил", – говорит Дмитрий.

Место российского обстрела

Вражеские бомбы попали и по частному сектору Запорожья – разрушены 5 жилых домов. Сергей теперь в свой дом заходит через окно. Вот в этой комнате, где стены пробиты обломками, а вокруг взрывной волны разбросаны вещи и мебель, спала его 71-летняя мать. Скорая забрала ее в больницу.

Пану Сергею, чей дом разбил авиабомбой, приехали помогать родственники и друзья.

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