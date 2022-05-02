Россияне зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут как туристы в Грецию и Турцию - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что нужно выбирать, ты за правду или нет.

Россияне зарабатывают на крови, а затем эти деньги везут как туристы в Грецию и Турцию.

Между тем, например, Турция, с одной стороны, выступает как посредник и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, готовит параллельно несколько туристических путей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ, отвечая на вопрос, как он оценивает противоречивые действия Турции – ее попытки в миротворческой миссии в отношении Украины и России, и одновременно военные действия для провокации Греции.

"Когда ты находишься в состоянии войны, ты должен сделать максимум, чтобы объединить вокруг себя государства, даже те государства, которые исторически имеют сложные отношения. Мы должны сделать все, чтобы на нашей стороне были все такие государства, потому что Украине нужны партнеры и нужны друзья. В противном случае мы просто не сможем победить агрессию Российской Федерации. С другой стороны, я должен быть с вами открыт абсолютно, например, у нас есть поддержка Турции, и есть поддержка Греции. Но у нас есть вопрос, скажу вам честно, и по Турции, и есть вопросы по Греции. Это жизнь. И у каждого государства есть своя заинтересованность, есть свои интересы. Я хотел бы, чтобы все в Греции поддерживали нас, я хотел бы, чтобы они избрали именно нашу сторону. Но случилось так, как случилось. Но самое главное, что сейчас мы чувствуем поддержку. И самое главное – что люди Греции нас поддерживают. Я им за это благодарен. С другой стороны, в Греции возникает момент, я понимаю, почему: потому что много денег приходит в бюджет от туризма. И конечно, российский туризм привозил в Грецию много денег долгие-долгие годы. Мы считаем, что они (россияне – ред.) зарабатывают на крови, а затем эти деньги ввезут", — сказал президент.

Зеленский отметил, что такая же ситуация в Турции.

"С одной стороны, Турция выступает как посредник и поддерживает Украину важными шагами. А с другой стороны, мы видим, как, например, готовит параллельно несколько туристических путей. Специально для российского туризма. И мы это тоже видим. И я, если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен это говорить, что так просто нельзя. Нельзя так относиться, это двойные стандарты. Это не совсем справедливо. И поэтому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы. И считаю, что так не может быть. Нужно выбирать, ты за правду или нет", — подчеркнул он.

Напомним, Зеленский назвал ущерб, который Россия нанесла Украине.

Масштабность и абсурдность культа Путина на России

Читайте также: