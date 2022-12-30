"Россияне завозят их тысячами": волонтеры бьют тревогу из-за сложностей с поставками дронов

Украинские волонтеры уже несколько дней бьют тревогу – из-за бюрократических преград оказалось сложным поставлять для фронта определенный вид важных дронов. Речь идет о "Mavic 3", с помощью которых украинские военные могут отслеживать врага и сохранять жизнь защитникам нашей страны.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила известная волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

"Проблема не решена. Нужно, чтобы Государственная служба экспортного контроля перестала признавать эти дроны товаром двойного назначения. Нужно, чтобы начала признавать их такими, какими они являются в законодательстве США и ЕС – обычные гражданские дроны", — подчеркивает Берлинская.

На вопрос о том, почему так произошло, что многие дроны застряли на границе, Мария ответила нам так: "Ответов может быть несколько. В свою очередь, товар двойного назначения – это товар, который может использоваться и в гражданской сфере, и в военной. Но это не значит, что должны искусственно создаваться препятствия. Производитель в Китае декларирует эти дроны как гражданский товар. Не нужно усложнять, потому что цена – жизнь людей. В то же время россияне завозят эти дроны на фронт фурами, тысячами, без всяких препятствий. Они это делают для корректировки огня по нам. Цена очень высокая. Некоторые люди, эксперты уже склоняются к мнению, что такие препятствия – это сознательная диверсия, сознательный саботаж. У очень многих волонтеров из-за этого застревают партии на границе. Волонтеры вынуждены неделями собирать необходимые документы, отвлекая командиров, боевых офицеров. Последние вынуждены ехать в штаб, брать печати. Теряется время".

По словам Берлинской, ценность этих дронов состоит в том, что благодаря им украинские военные могут иметь возможность отслеживать передвижение врага на расстоянии до 10 км.

В свою очередь, в Госслужбе экспортного контроля ответили, что обвинения в их адрес необоснованны.

В своем разъяснении относительно этой ситуации руководство Госслужбы экспортного контроля среди прочего отметило:

"Сразу хотим отметить, что проблемы волонтеров могут быть связаны с неоднозначностью трактовки термина "негражданское использование", который содержится в дополнении 2 к Постановлению (постановление Кабмина – Ред.) и не имеет определения в законодательстве об экспортном контроле. Вместе с тем, с точки зрения экспортного контроля, негражданскими могут быть только товары военного назначения. К категории негражданских нельзя относить товары двойного использования, поскольку законодательство определяет их как товары, в первую очередь имеющие гражданское назначение, поэтому по нашему мнению решение этого вопроса возможно путем уточнения этого термина в постановлении".

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