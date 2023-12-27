Россияне заявили, что уничтожили все танки Stridsvagn: что говорят воины ВСУ и правда ли это (фото, видео)

Россияне заявили, что на Лиманском направлении уничтожили все танки, предоставленные Украине Швецией. Более того, пропаганда утверждает, что якобы Швеция этот "факт" признала.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Россияне соврали об уничтожении шведских танков

Наш корреспондент Андрей Цаплиенко работал с 21-й бригадой, где воюют иностранные танки, и разоблачил россиян на лжи. Потери в технике есть. Но большинство бронемашин продолжает бить врага. Наши журналисты стали первыми, кому удалось увидеть вместе и шведские танки, и немецкие в условиях войны.

"У этого бронированного зверя очень сложное скандинавское имя - Stridsvagn 122. Он является братом-близнецом немецкого Leopard, но, в отличие от своего немецкого родственника, лучше приспособлен к сложным условиям нашей войны. Российские СМИ заявляют, что, мол, армия оккупантов сожгла все десять таких танков, которые Швеция предоставила Украине. Что ж, вот он, целый, невредимый, один из тех самых десяти танков, которые так победоносно уничтожила роспропаганда", - отмечает Андрей Цаплиенко.

Что известно о танке Stridsvagn

Шведский танк - улучшенная лицензионная копия Leopard 2 А5. Усиленная ходовая позволяет ему не терять маневренности на украинском распутье даже несмотря на дополнительную массивную бронезащиту.

"Лучше них в мире нет, но для определенной задачи. Это ночной охотник. У него мощный ночной прицел. Они запрограммированы на то, чтобы увидеть противника до того, как он увидит тебя, и сделать первый выстрел до того, как это сделает противник", - говорит командир танкового батальона 21-й ОМБр "Немец".

"Немец"

В российских машинах сначала нужно разогреть ствол первым снарядом, и лишь потом вести прицельный огонь, зарубежные танки стреляют "на холодную". Поэтому исход поединка с Т-72, как правило, заранее предрешен.

Именно поэтому российские танкисты избегают дуэлей со шведскими танками, или тем более - с Leopard 2 шестой серии, которые имеют еще лучшую и более длинную пушку.

Полторы тысячи лошадиных сил. Вдвое больше, чем выдает Т-64. Поставить на место гусеницу, если слетела, - дело нескольких минут. Для этого есть специальные накладки. Экипаж должен выжить - это приоритет для конструкторов Leopard.

"Я на месте командира в танке Leopard 2A6 и сразу понимаю, что все здесь сделано для выживания экипажа. Во-первых, здесь все удобно, ко всему можно дотянуться, все сделано рационально, так, чтобы командир сделал меньше ошибок во время боя. Во-вторых, здесь нет боекомплекта по кругу, то есть, уменьшен шанс детонации и отрыва башни. И, в-третьих, здесь достаточно много места, чтобы сидеть, и быстро эвакуироваться. И я могу сделать это в бронежилете, чего точно нельзя сделать в российских или, опять же, в советских танках", - объясняет Андрей Цаплиенко.

В одну из таких машин было попадание. Вышел из строя прицел. Но экипаж остался жив.

Stridsvagn

У командира танкового батальона 21-й ОМБр на войне погиб сын

Сын комбата также командовал танковым подразделением. Воевал на отечественных танках. Несколько месяцев назад героически погиб под Бахмутом.

"Он заботился о личном составе, он перед боем все просчитывал. По танку моего малого было восемь выходов ПТУРов, то есть, выжить было просто нереально", - говорит "Немец".

От шквального огня, который вели россияне, не спас бы ни немецкий, ни шведский танк.

Отец говорит, тело парня до сих пор в серой зоне. Забрать невозможно. И для комбата весь смысл его жизни сфокусировался в одну цель - войну до победы.

Stridsvagn

"Честно говоря, я не хочу никого убивать. Абсолютно не хочу. Я мирный человек. Я сад люблю. Но пока они на моей земле, и пока я буду в состоянии передвигаться, я буду их уничтожать", — говорит "Немец".

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Напомним, захватчик пожаловался на халатность командования. Мол, из-за нее украинский дрон поразил российский танк.

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