Россияне заявили, что "взяли" Марьинку: кто контролирует город и какая там ситуация – эксклюзивный репортаж ТСН

Город Марьинка Донецкой области – это сплошные руины, где проходят уличные бои. Там круглосуточно продолжаются вражеские штурмы и артиллерийские обстрелы. Уже неделю как оккупанты рапортуют, что якобы взяли этот город под контроль. Впрочем, это дезинформация, говорят наши военные.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Попасть в город сложно из-за активности окупантов

Марьинка — фактически пригород Донецка. Город разрушен полностью, там продолжаются активные боевые действия. Попасть туда для журналистов – это большая удача.

"Но есть правило: заехать можно только затемно. Поэтому часть сюжета мы будем снимать на камеру ночного видения. Качество ее не очень, но как есть", — отмечает Иван Петричак.

Боец Евгений рассказывает, что у Марьинки постоянно "охотятся" российские дроны, а потому военные здесь передвигаются с выключенными фарами автомобиля. Таким образом и производится подвоз боеприпасов.

Город уничтожен, укрытий нет

ТСН приехала в командный пункт, где постоянно раздаются взрывы. Военные говорят, что это еще тыловое место, а на нуле еще хуже. Двигаться дальше – невозможно. Командир объясняет: город разрушен до щенка, прятаться – негде. Бои тяжелые, а еще сложно доставлять сюда новых бойцов и вооружения, потому что шансов попасть под вражеский огонь — 99 из 100.

Марьинка

"Сегодня было два штурма. Отработали, отбили, все хорошо. Накрошили их, то есть хватает там у них "200", потери врага есть и знатные. То есть пошли в лоб — не смогли, получили по шее. Также пытаются с флангов обойти. Отсекаем эти участки", — говорит военный Юрий.

Военный Юрий

Эвакуация раненого защитника

Аэроразведчики заметили, как среди тьмы и сплошных руин украинские десантники пытаются эвакуировать своего раненого.

"Произошел артобстрел, поскольку здесь такая обстановка, обстрел был, парня отбросило и сломал ногу. Задание по возможности забрать трехсотого и вывезти его к медикам для оказания помощи", — говорят военные.

Из-за плотности огня добраться до раненого долго не удается, впоследствии собратья забрали защитника. Однако из-за внутреннего кровотечения и обезвоживания украинский воин умер.

Город Марьинка Донецкой области.

Ситуация в Марьинке сверхтрудная

Ситуация в Марьинке сверхтрудная: дистанции – минимальные, а вражеские штурмы – круглосуточные.

За последние месяц оккупанты потеряли здесь до полусотни единиц техники, уничтоженной вражеской пехоты наши бойцы уже потеряли счет.

"Устойчивость десантников 79-й бригады — показатель мощи всех Вооруженных Сил! Взять под полный контроль Марьинку, рядом с Донецком, оккупанты пытаются почти два года. Враг разрушил город полностью, но пройти — не смог до сих пор!", — отмечает корреспондент ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Круглосуточные штурмы, обстрелы и уличные бои! Репортаж ТСН из дотла разрушенной Марьинки

Напомним, российские оккупанты начали распространять заявления о том, что 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ якобы оккупировала Марьинку.

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