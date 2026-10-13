Россияне заявляют о "наступлении на Сумы": военные ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Россияне угрожают наступлением на Сумы / © ТСН.ua

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Украинские военные опровергают информацию об оккупации села Кияница в Сумской области. В частности время в 68-й отдельной егерской бригаде ДШВ заявляют, что на этом участке даже нет скопления российских сил для наступления.

Об этом говорится в репортаже специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

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Доставка снабжения: как работает тыловая логистика

«Сейчас мы направляемся к подразделению „Шершни Довбуша“ 68-й десантно-штурмовой бригады. Ребята по-прежнему действуют в направлении Суджи и даже дальше: наносят удары и делают так, чтобы логистика врага стала совершенно невозможной, и чтобы россияне не могли приблизиться к границе и, собственно, к Сумам», — рассказывает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

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С каждым километром, который удаляет от Сум и приближает к украинско-российской границе, становится всё больше сгоревших автомобилей. Так выглядит зона боевых действий на фронте. На рассвете на этих дорогах наблюдается значительная активность: бойцы 68-й бригады ДШВ доставляют провиант на позиции.

Тщательно упакованные ящики с едой, дронами и принадлежностями привезли сюда на небольшом грузовике. Дальше на ней ехать нельзя, ведь это хорошая мишень для вражеских дронов, говорят десантники. Поэтому «товар» — именно так воины называют эти посылки — перегружают в менее заметный транспорт.

Сначала кажется, что воины здесь словно грузчики: постоянно переносят коробку за коробкой. Но на самом деле это четко спланированный процесс, когда все в тылу работают над тем, чтобы обеспечить бойцов, занявших позиции в окопах.

На каждом из ящиков есть надпись с адресом получателя. Внутри находится то, что позволяет и пехоте, и пилотам дронов удерживать позиции.

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«Здесь у нас батарейки на позиции FPV-шников. Сигареты — обязательно. Бывает, что и дроны отправляем, а также Matrice и Mavic», — рассказывает военнослужащий.

В конце концов все посылки распределены по машинам, и их везут на квадроциклах к позициям пилотов.

Далее — груз для пехотинцев. Чтобы доставить им еду, воду и боекомплект, приезжают они — наземные роботизированные комплексы (НРК).

«Впереди у него не менее 5 километров. Раньше этот путь преодолевали люди, чтобы доставить топливо и боекомплект на позиции. Теперь используют роботов. Причём пилот, управляющий этим колесным роботом, находится очень далеко от фронта», — отмечает журналистка.

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Один за другим НРК выезжают на миссию — как небольшие, так и более крупные, в которых помещается снабжение сразу для двух позиций. Через несколько часов (именно столько длится одна рабочая миссия) солдаты получат еду, воду и патроны.

НРК управляет пилот с позывным «Хил»: «Вот так за компьютером и пультом можно просидеть десятки часов. Ведь нужно внимательно следить, чтобы робот не перевернулся на фронтовой дороге и не попал в поле зрения российских дронов, которые охотятся в небе».

Военнослужащий показывает кадры вражеской атаки:

«FPV пытался врезаться, но отскочил в сторону. Я как раз увернулся, скажем так. Колеса поцарапались. Всё, поехал дальше».

Главная задача — чтобы с НРК всегда была связь. То, что «Хил» и другие пилоты управляют роботами, которые движутся по украинской границе в десятках километров от них, возможно благодаря Starlink. Но иногда и он дает сбой. И тогда миссия по доставке превращается в эвакуационную. Она заключается в том, чтобы забрать аппарат и не потерять его, если исчезнет управление.

Заявления РФ о захвате Кияницы и реальная ситуация в Сумской области

Все эти машины курсируют по украинской приграничной зоне к востоку от Сумской области. На днях россияне заявляли, что якобы прорвали границу и захватили село Кияница. Впрочем, как видят журналисты собственными глазами, это лишь на словах. Такие заявления россиян очень веселят командиров 68-й бригады.

«Им до Сум очень-очень далеко. То, что они там рассказывают, — это неправда. Наша бригада сдерживает их на государственной границе. Мы не даем им сосредоточиться. Работаем над их логистикой, над их пунктами сосредоточения, и, соответственно, у них нет возможности сосредоточиться и перейти в наступление на Сумы», — подчеркивает Сокол, командир аэромобильного батальона 68-й бригады ДШВ.

Ситуация в Сумской области, хотя и сложная, как отмечают десантники, но не такая напряжённая, как в Донецкой области. Хотя российский Генштаб планирует мобилизацию, чтобы бросить новые силы на украинские позиции, на этом участке фронта угрозы масштабного наступления нет, уверяют военные.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: УЖАС в Ровно, Харькове и Киеве! ВИРУС-МУТАНТ в Украине | ТСН 16:00 13 октября

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