Россияне зажигательными снарядами уничтожаю Херсон: обстрелы непрерывны

Ситуация в Херсоне каждый день становится все хуже, ведь россияне лавинообразно увеличивают интенсивность обстрелов города. Если раньше оккупанты применяли в основном снаряды, мины и реактивные ракеты, то в последнее время все чаще накрывают человеческие дома зажигательными боеприпасами, говорится в ТСН.

До войны тихие улочки Херсона сейчас звучат взрывами и днем и ночью. После последних взрывов женщина в немом горе склоняется к накрытому одеялом мужчине, несколько раз ее поднимает, будто хочет убедиться, что там — не он, не ее сын. "Единственный мой сын, мне больше никого не нужно, ни мужа, только мой сын, а его нет, вот для чего мне дальше жить", — с отчаянием говорит она.

Мужчина погиб в собственном доме, все внутренность которого вывернуло российским снарядом.

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Этот район города рашисты настолько плотно накрывали с самого утра, что на каждой улице свежие воронки. Просто после записи одного из интервью и съемочной группе ТСН пришлось убегать от обстрела. Фиксируют, что на людей бросают зажигательный снаряд. В последнее время изверги все чаще применяют эти адские боеприпасы. "Они используют все — кассетные, фосфорные, все, чем можно", — рассказывают люди.

Под ногами – хрустит стекло из выбитых окон. Каждый взрыв – это очередное уничтоженное здание, количество которых в Херсоне, уже и посчитать сложно. Полноценный геноцид украинского народа очевиден – россияне целыми квадратами сравнивают с землей улицы Херсона.

Говорят, что дважды в одно место снаряд не падает, но это опровергает один из домов. Дважды, хорошо что людей не было. "Утром в 9-й первый раз, а потом во второй раз, уже сегодня утром”, — показывают местные.

В соседнем доме люди — были, и выжили чудом. Виктория, когда взорвалось, сидела в спальне. Женщина вместе с мужчиной годами приводили в порядок жилье. Самому зданию более ста лет. “Это полиция говорит, что это мне Боженькую рубашку надел. Этот дом, он со дня основания Херсона, пережил все, и первую войну, и вторую, и революцию, и из-за этих подонков”, — возмущается женщина.

Из-за подонков — несколько комнат разрушены полностью, жить здесь больше невозможно.

Россияне своей безумной тактикой выжженной земли пытаются сделать из Херсона пустыней. Каждый день на улицах все меньше прохожих и все больше карет "скорых". "Ужасно очень, я на улицу вообще не выхожу, я не знаю, очень боюсь и надеюсь, что скоро это закончится просто", — говорят местные.

Как именно это все закончится, ни у одного херсонца нет даже малейших мыслей. И при всех этих ужасах, несмотря на обстрелы, несмотря на разрушения, несмотря на смерти и ранения гражданских, херсонцы говорят, что самое главное — что украинский флаг можно смело вывешивать на улице.

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