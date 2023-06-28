Россияне жалуются, что ВСУ вытесняет их с левого берега на Херсонщине: пушкари прицельно уничтожают врага

Позиции для стрельбы армейцы каждый раз выбирают новые, потому что россияне постоянно пытаются выследить их своими средствами контрбатарейной борьбы.

Оккупантам ежедневно тем сложнее удерживать левый берег Днепра в Херсонской области. Россияне в своих околовоенных пабликах жалуются, что наши армейцы своим шквальным артиллерийским огнем заставляют их отступать от Антоновского моста и обустроенных позиций, говорится в ТСН.

В одной из посадок пушка, охотящаяся за врагом на левом берегу на Херсонщине. "Работаем по живой силе, по орудиям вражеских, по БТРам, по танкам вражеских работаем", — рассказывают бойцы.

Американская М777, или как ее называют сами армейцы — "три топора", постоянно имеет работу. Ребята из 406 артиллерийской бригады одни из первых в Украине получили М777. Работают с этой пушкой уже больше года. За это время уже и забыли, что такое стрелять и не попадать. “Работа как работа, навелись, цель есть, влупили, пристрелялись, попали. Когда цель попала, еще одна можно сверху, чтобы не расслаблялись”, — добавляют военные.

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Но случается, что для попадание цели воинам достаточно одного выстрела - управляемого "Экскалибура". "Сразу уничтожили КАМАЗ, одним снарядом уничтожили вражеский расчет вместе с ”Гиацинтом”. Самый точный снаряд, который только может быть”, – говорят бойцы.

Позиции для стрельбы армейцы каждый раз выбирают новые, потому что россияне постоянно пытаются выследить их своими средствами контрбатарейной борьбы. К тому же, врагу хорошо известно все это место. "Они же здесь стояли, куда не заезжаешь, всюду их блиндажи были, поэтому всю эту местность они прекрасно знают", — убеждены пушкари.

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